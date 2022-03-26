Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Güleş'in ailesine taziye

İstanbul Boğazı'ndaki mayın etkisiz hale getirildi: Gemiler yeniden geçmeye başladı

İstanbul Boğazı, çift yönlü gemi trafiğine yeniden açıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, güvenlik nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı'nın açıldığını duyurdu. Eski tip olduğu belirlenen mayının SAS timi tarafından etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.