Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Güleş'in ailesine taziye

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, İzmir'de eğitim alanında meydana gelen silah kazası sonucunda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Güleş'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, İzmir'de eğitim alanında meydana gelen silah kazası sonucunda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Güleş'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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