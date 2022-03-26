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Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Güleş'in ailesine taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Havacı Uzman Çavuş Mahmut Güleş'in ailesine başsağlığı diledi.

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Haber Merkezi AA
Erdoğandan şehit Uzman Çavuş Güleşin ailesine taziye
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Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, İzmir'de eğitim alanında meydana gelen silah kazası sonucunda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Güleş'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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