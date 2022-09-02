Erdoğan'dan TİP'li vekil Şık'ın 'AK Parti kapatılacak' sözüne tepki: Soyadı Şık ama kendisi neye benziyor bilmiyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Şık'ın 'AK Parti kapatılacak' sözüne yönelik, ''Bu zat zaten teröristin tekidir, onun gücü AK Parti'yi kapatmaya yetmez' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

TİP MİLLETVEKİLİ AHMET ŞIK'IN ''AK PARTİ KAPATILACAK'' SÖZÜ

Bu zat zaten teröristin tekidir. Nasıl olduysa bir vekil olma şansını yakaladı. Şu anda da bu ifadeleri kullanıyor. Hukuk devletinin içinde teröristlerin yaklaşım tarzıyla bir yaklaşım içinde. Soyadı şık ama kendisi neye benziyor bilmiyorum. Onun gücü ne AK Parti'yi kapatmaya yeter ne bizleri mahkum etmeye yeter. Önce o kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın. Birçok terör örgütlerinin içinde yer almış bir kişidir. Dokunulmazlığı kalktıktan sonra ceza davaları arkasından gelecektir.

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OYNAT 00:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahmet Şık teröristin tekidir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışı basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, AK Parti'nin kapatılacağı ve üyelerinin yargılanacağı tehditleri savuran Türkiye İşçi Partisi milletvekili Ahmet Şık'a sert tepki gösterdi. Erdoğan, 'Bu zat zaten teröristin tekidir. Nasıl olduysa milletvekili olma şansını yakaladı. Ahmet Şık'ın soyadı şık ama kendisi neye benziyor bilmiyorum. Onun gücü AK Parti'yi kapatmaya yetmez. O kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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NATO'NUN 30 AĞUSTOS PAYLAŞIMI

Yunanistan'ın NATO içerisinde kıymeti yok. Türkiye varsa NATO güçlüdür. Yunanistan'ın NATO'ya olumsuz bir yaklaşım sunması, Türkiye-NATO ilişkilerini zayıflatmaz."

“MİLLETİ AHMAK YERİNE KOYUP ALDATMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİR”

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun sarf ettiği sözlere tepki göstererek ”Kendisine milletin verdiği yetki yok. İkide bir durmadan yalan üstüne yalanlarına devam ediyor. Türkiye bir hukuk devleti. Hukuk devleti içinde siz ne zamandan beri yargı oldunuz da yargının haklarını kendinizde kullanıyorsunuz. ’Gelince hepsini serbest bırakacağım’ bu anlama gelmiyor mu. Bu milleti ahmak yerine koyup aldatmaktan başka bir şey değildir. KHK ile ilgili bir şeyler bekleyen vatandaşı aldatmak. Sen önce elindeki büyükşehir belediyelerde vatandaşa verdiğin sözleri yerine getir. Su paraları nasıl söz verilmişti, su paraları nerelere indirildi yoksa çıkarıldı mı? Vatandaş su paraları konusunda ciddi sıkıntı içinde mi? İçinde. Bunun sözünü seçim meydanlarında farklı vermişlerdi. Hepsi yalan. Türkiye bir hukuk devleti. Siyasiler olarak böyle bir yetkiyi biz kullanamayız. Milletim de bu kadar enayi değildir” ifadelerine yer verdi.

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