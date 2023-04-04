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Erdoğan'dan Türkeş'in kabrine ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 26. yılında MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

15:39 . 4/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Erdoğan'dan Türkeş'in kabrine ziyaret.

Erdoğan'dan Türkeş'in kabrine ziyaret.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 26. yılında MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.


Erdoğan, Alparslan Türkeş'in oğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş ile geldiği anıt mezarda dua okudu.


Duaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkeş'in kabrine kırmızı beyaz karanfiller bıraktı.


Ziyarette AK Parti ve MHP'li isimler de yer aldı.


Erdoğan, Yıldırım Tuğrul Türkeş ile aynı makam aracıyla anıt mezardan ayrıldı.





#Alparslan Türkeş
#Recep Tayyip Erdoğan
#Kabir
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