Erdoğan'dan Türkeş'in kabrine ziyaret.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ölümünün 26'ncı yıl dönümünde partisinin kurucu Genel Başkanı Merhum Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti. MHP lideri Bahçeli ve beraberindeki partililer, ölümünün 26'ncı yılında Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra dua eden Bahçeli, daha sonra Türkeş'in kabrine kırmızı beyaz karanfiller bıraktı ve bakır ibrikle su döktü.