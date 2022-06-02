Erdoğan'dan uzay çalışmalarını hedef alan Akşener'e tepki: Bunlar dün İHA'larla da alay ediyordu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz gün parti grubunda yaptığı konuşmada Türkiye'nin uzay çalışmalarını küçümsedi. "Bir de başımıza uzay macerası çıktı." ifadesini kullanan Akşener, tepkilere neden oldu.

Bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akşener'in tepki toplayan açıklamalarına yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Her şey bitti, sıra uzaya geldi" diyen Akşener'e "Bunların vizyonu buna yetmez. Bunlar gökyüzüne kağıttan uçak bile fırlatamaz." sözleriyle cevap verdi.

"DÜN İHA'LARLA DA ALAY EDİYORLARDI"

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

2023 yılında bir Türk vatandaşını uzaya göndereceğimizi ilan etmiştik. 35 bin kişi sisteme kaydoldu. Başvurular 23 Haziran akşamına kadar devam edecek. Bu milli göreve ilgi gösteren herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Aklınca alay edenlere de rastlıyoruz: Biri çıkmış her şey bitti sıra uzaya mı geldi diyor. Bunların vizyonu buna yetmez. Bunlar gökyüzüne kağıttan uçak bile fırlatamaz. Bunlar dün İHA'larla da alay ediyordu, şimdi bizim İHA'mız SİHA'mız AKINCI'mız var mı? Var. Şu anda üretime yetişemiyorlar. Artık bunların mühimmatını da biz yapıyoruz.

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"BİZ UZAY YARIŞINDA OLACAĞIZ"

BAYKAR sağolsun başladı çalışmayı. Hem o İHA'yı hem yetmez dedi SİHA'yı ve şimdi de ailece AKINCI'yı ürettiler. Bu üretim devam ediyor, artık biz, bize çalışıyoruz. İşte Türk'ün gücü buradan geliyor. Bir uzay yarışında neler yapılabileceğini ortaya koyuyoruz, biz uzay yarışında olacağız hem de en ön saflarda olacağız. Belki de şimdi bu salonda o göndereceğimiz evladımız. Bu yarışı da müptezel zihniyetlerle değil, sizler gibi gözü uzayda olan pırıl pırıl gençlerimizle Teknofest kuşağıyla kazanacağız.