Gündem Erdoğandan uzay çalışmalarını hedef alan Akşenere tepki Bunlar dün İHAlarla da alay ediyordu
POLİTİKA

Erdoğan'dan uzay çalışmalarını hedef alan Akşener'e tepki: Bunlar dün İHA'larla da alay ediyordu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin uzay çalışmalarını küçümseyerek "Her şey bitti, sıra uzaya geldi" diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi. "Bunların vizyonu buna yetmez. Bunlar gökyüzüne kağıttan uçak bile fırlatamaz." diyen Erdoğan, "Bunlar dün İHA'larla da alay ediyordu, şimdi bizim İHA'mız SİHA'mız AKINCI'mız var mı? Var. Şu anda üretime yetişemiyorlar. Artık bunların mühimmatını da biz yapıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Erdoğandan uzay çalışmalarını hedef alan Akşenere tepki: Bunlar dün İHAlarla da alay ediyordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz gün parti grubunda yaptığı konuşmada Türkiye'nin uzay çalışmalarını küçümsedi. "Bir de başımıza uzay macerası çıktı." ifadesini kullanan Akşener, tepkilere neden oldu.

Bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması ve Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akşener'in tepki toplayan açıklamalarına yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Her şey bitti, sıra uzaya geldi" diyen Akşener'e "Bunların vizyonu buna yetmez. Bunlar gökyüzüne kağıttan uçak bile fırlatamaz." sözleriyle cevap verdi.

"DÜN İHA'LARLA DA ALAY EDİYORLARDI"

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

2023 yılında bir Türk vatandaşını uzaya göndereceğimizi ilan etmiştik. 35 bin kişi sisteme kaydoldu. Başvurular 23 Haziran akşamına kadar devam edecek. Bu milli göreve ilgi gösteren herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Aklınca alay edenlere de rastlıyoruz: Biri çıkmış her şey bitti sıra uzaya mı geldi diyor. Bunların vizyonu buna yetmez. Bunlar gökyüzüne kağıttan uçak bile fırlatamaz. Bunlar dün İHA'larla da alay ediyordu, şimdi bizim İHA'mız SİHA'mız AKINCI'mız var mı? Var. Şu anda üretime yetişemiyorlar. Artık bunların mühimmatını da biz yapıyoruz.

"BİZ UZAY YARIŞINDA OLACAĞIZ"

BAYKAR sağolsun başladı çalışmayı. Hem o İHA'yı hem yetmez dedi SİHA'yı ve şimdi de ailece AKINCI'yı ürettiler. Bu üretim devam ediyor, artık biz, bize çalışıyoruz. İşte Türk'ün gücü buradan geliyor. Bir uzay yarışında neler yapılabileceğini ortaya koyuyoruz, biz uzay yarışında olacağız hem de en ön saflarda olacağız. Belki de şimdi bu salonda o göndereceğimiz evladımız. Bu yarışı da müptezel zihniyetlerle değil, sizler gibi gözü uzayda olan pırıl pırıl gençlerimizle Teknofest kuşağıyla kazanacağız.

Meral Akşener Türkiye Uzay Ajansı'nın çalışmalarıyla alay etti: Bir de başımıza uzay macerası çıktı
GÜNDEM
Meral Akşener Türkiye Uzay Ajansı'nın çalışmalarıyla alay etti: Bir de başımıza uzay macerası çıktı
Otomobil tarihinde devrim olacak

Otomobil tarihinde devrim olacak

Böylesi daha önce üretilmemişti: İnsan ömrünü geçecek nitelikte.
Okumadan imzaladı

Okumadan imzaladı

​17 yıldır mücadele veriyor.
Erdoğandan uzay çalışmalarını hedef alan Akşenere tepki: Bunlar dün İHAlarla da alay ediyordu

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli terörle mücadele mesajı.

Ayak izi ve tüyünden tespit edildi.

PKK'nın sözde yöneticisi Mehmet Doğan Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirildi.

İki bin kişi katıldı

İki bin kişi katıldı

Suriye Milli Ordusu askeri tatbikat yaptı.

Böyle vahşet görülmedi

Böyle vahşet görülmedi

Boşandığı eşini diri diri yakmıştı: Mangal gibi canice izledi.

'Vurucu güçler' burada yeni teknolojiye kavuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.