Erdoğan'ı 'diktatörlükle' suçlayan Özgür Özel'den Esed'e 'otoriter' yaftası

CHP lideri Özgür Özel, rejim yıkılınca "Esed ile temas sağlanmalı" söylemlerini bırakarak muhaliflere desteğini açıkladı.
Suriye'de muhalifler, Beşşar Esed rejimini sona erdirdi. Muhaliflerin bu tarihi zaferinden bir gün önce "Esed muhatap alınmalı" diyen CHP lideri Özgür Özel ise ağız değiştirdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özel, Esed'i 'otoriter yönetici' olarak tanımlayarak Suriye'de bir geçiş hükümetinin kurulmasının elzem olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'diktatör' olmakla suçlayan Özel'in bu çıkışı içinde bulunduğu ikilemi ortaya koydu.
Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi, muhaliflerin başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında resmen sona erdi.
Rejim lideri Beşşar Esed, muhaliflerin başkent Şam'ı almasıyla ülkeden kaçarak kayıplara karıştı.
Muhaliflerin tarihi zaferi dünya çapında büyük yankı uyandırırken Türkiye'deki siyaset kulislerinin ana gündem maddesi arasına girdi.
Rejim yıkıldı Özgür Özel ağız değiştirdi
Dün yaptığı açıklama ile Esed'in muhatap alınması gerektiğini ifade eden
CHP Genel Başkanı Özgür Özel
ise söylem değiştirdi.
Başkent Şam'ın ele geçirilmesinden yaklaşık bir gün önce Suriye'de yaşanan olaylara ilişkin açıklamada bulunan Özel, "
Bir an önce Esad ile gerekli temaslar sağlanmalı. Esad'ın ilan ettiği genel aftan Türkiye'dekiler zaten yararlanıyor. Onlar bilgi sahibi yapılmalı. Çatışma ortamı durdurulmalı.
" ifadelerini kullandı.
'Suriye'nin dostları'na çağrıda bulundu
Muhaliflerin Esed rejimine son vermesinin ardından bugün yeni bir açıklamada bulunan Özel, dünkü söylemlerini unutarak 'geçiş hükümetinin kurulmasının elzem' olduğunu ifade etti.
X hesabından paylaşımda bulunan Özel, CHP'nin Suriye’nin toprak bütünlüğünden, Suriye’de demokrasi, barış ve istikrar ortamından yana olduğunu ifade ederek, "
Suriye'nin tüm dostlarını, Irak'ta ve Libya'daki hataların tekrarlanmaması adına, tüm Suriyelileri temsil edecek bir geçiş hükümetinin, ardından insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik bir rejimin kurulmasına destek vermeye çağırıyoruz.
" dedi.
Erdoğan'a 'diktatör' suçlaması; Esed'e 'otoriter' yaftası
Özel'in bu çelişkili çıkışında dikkat çeken nokta ise halkına yıllardır acı çektiren, türlü işkenceler uygulayan, kimyasal silahlar da kullanarak Suriyelileri katleden Beşşar Esed'e 'otoriter' güzellemesi oldu.
Bilindiği üzere Özgür Özel,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a geçtiğimiz dönemlerde ve geçen ay yaptığı açıklamasında 'diktatör' suçlamalarında bulunmuştu.
Erdoğan'dan Özel'e tazminat davası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt Belediyesi önünde yaptığı konuşmadaki ifadelerinden dolayı CHP Genel Başkanı Özel hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "iftira" suçlarından suç duyurusunda bulundu, 1 milyon liralık manevi tazminat davası açmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan ve Özel'in konuşmasının içeriğine de yer verilen suç duyurusu dilekçesinde, "
Erdoğan'ın darbeciye, terör elebaşına, komplocuya ve diktatöre benzetildiği" vurgulanarak, "Şüphelinin müvekkili hedef alan ağır, tahammül edilmesi imkansız hakaret ve ithamları içerir yalan iddialara dayalı beyanları çok geniş kitlelere ulaşarak, müvekkilin aşağılanmasına, toplum önünde küçük düşürülmesine ve yıpratılmasına sebep olmuştur.
" denilmişti.
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