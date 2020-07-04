Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asker uğurlamasında kurallara uymayanları toplayın götürün

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile hayata geçirilen şehir hastaneleri projesi kapsamında ülkenin dört bir yanında sağlık üsleri hizmete alınmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son olarak İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi açılışını yapıyor.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin açılışında konuşuyor. https://t.co/wYMlNlZlU8 — Yeni Şafak (@yenisafak) July 4, 2020

Erdoğan’dan satır başlıkları şöyle:

Lütfi Kırdar'ın cenaze merasimi darbenin sessiz bir protestosuna dönüşmüştür. İstanbullular cenazeye akın etmiştir.

Bugün açılışını yapacağımız hastanemiz, İstanbul'un en büyük hastanesidir.

Yeni hastenemizin İstanbul'a yakışır bir eser olmasının yanı sıra çevreye duyarlı, depreme dayanıklı olmasını özellikle istedik.

Dünya genelinde 550 bin insanın hayatına mal olan Kovid-19 bize sağlığın ve sağlık altyapısının önemini bir kez daha gösterdi.

Donanımıyla altyapısıyla kendi alanının öncülerinden olan hastanemizde yıllık 3,5 milyon hastanın ayakta, 150 bin hastanın yatarak tedavi görmesini planlıyoruz.

Aldığımız tedbirler ve geliştirdiğimiz yöntemler sayesinde salgını en düşük can kaybı oranıyla atlatan ülkeler arasında yer aldık.

Burada (Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi) kanser cerrahisi başta olmak üzere senede 100 bin ameliyat yapılmasını öngörüyoruz.

Salgın tehditi altındaki hiçbir vatandaşımızı hastane kapısından geri çevirmedik, hiçbir hastanın tedavisini ihmal etmedik

Türkiye'yi üç kıtanın sağlık merkezi yapmakta kararlıyız

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Bugün kendi hastanelerimizin yanı sıra Brezilya'dan Somali'ye kadar birçok kıtada Türk malı solunum cihazları kullanılmaya başlandı.

Koronavirüsle örnek mücadelemiz sağlık turizminde Türkiye'nin önünde yeni bir fırsat penceresi açmıştır.

Şehir hastanelerimiz Avrupa'da bir numarada, dünyada sayılıdır.

Bu hastanelerimiz sağlık turizminde çekim alanı oluşturacak.

"(Asker uğurlama törenleri) Böyle bir yaklaşım olmaz. Bu konularda Valime de söyledim, 'İstanbul'da kesinlikle bunlara müsaade etmeyeceksiniz. Böyle bir uğurlama olduğu anda toparlayın götürün."

"Asker uğurlama törenleri ve taziyeler başta olmak üzere kimi toplu etkinliklerde istenmeyen görüntülere şahit olabiliyoruz. Böyle bir yaklaşım olmaz. Asker uğurlama derken arkadaşınızı zehirliyorsunuz."

OYNAT 02:10 Bakan Koca, Başakşehir Şehir Hastanesi ile ilgili detayları anlattı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışı ve yerli solunum cihazı teslim törenine katıldı. Hastane hakkında bilgi aktaran ve 15 Mayıs'ta tamamının açılacağını belirten Bakan Koca, ''Başakşehir Şehir Hastanemizin bütün yatakları, yoğun bakım altyapısına sahip olup gerektiğinde hepsi yoğun bakım olarak kullanılabilir.' dedi. BiP'te paylaş

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GÜNDEM On sekiz ile şehir hastanesi: Planlamalar sonunda inşa sürecine başlanacak

FOTOĞRAF 7 Geçtiğimi ay hizmete açılan 400 bin metrekare kapalı alana sahip, bin 500 yatağı, 270 yoğun bakım odası, 310 poliklinik ve 40 ameliyathanesiyle başta korona virüs olmak üzere her türlü salgınla mücadelede yeterli kapasitesiyle dikkat çeken Erzurum Şehir Hastanesi yenilikleriyle de görenleri kendine hayran bırakıyor. Vatandaşların hastane içerisinde bloklar arası geçişte 600 metre olan mesafelerde yürümemeleri için 3 adet özel golf aracı sürekli olarak hastane içerisinde ring yapıyor. 55 kişiden oluşan “bana sor” ekipleri ise hastaneye gelen hastalara yardımcı olmakla görevi. Hastanenin acil bölümünde ise Türkiye’de ilk kez örneğine rastlanan ücretsiz vale hizmeti bulunuyor. Acil bölümüne gelen hastalar arabalarına park yeri aramadan hastaneye giriş yapıyor. Şehir Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Fatih Turan, Türkiye’de ilk kez ücretsiz vale hizmetini başlattıklarını ifade ederek, “Alanımızın geniş olması sebebiyle vatandaşlarımızın bloklar arası geçişlerinde ring araçları kullanıyoruz. Ayrıca 55 hasta yönlendirme arkadaşımız bütün hastalarımızın sorularına cevap veriyor. Acil servisimizde ise ücretsiz vale hizmeti başlattık. Acile gelen hastalarımız ve yakınlarına kolaylık sağlamayı hedefledik. Vale arkadaşlarımız hastalarla ilgilenmesi için hasta yakınlarına yardımcı oluyor. Bu vale hizmetimiz Türkiye’de ilk kez yapıldı” dedi. Türkiye’de ilk kez bir hastanede ücretsiz vale hizmeti Erzurum Şehir Hastanesinde Türkiye'de ilk kez örneğine rastlanan ücretsiz vale hizmeti başlatıldı. Hastanenin acil bölümüne gelen hastalar ve yakınları araçlarına park yeri aramadan tedavi görüyor. BiP'te paylaş

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EKONOMİ Günlük satışta rekor kırdı: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne komşu