Erdoğan'ın Anadolu'dan aldığı oy muhalifleri çıldırttı: Köylüler öldürülmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı oy muhalefet destekçilerini rahatsız etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs seçimlerindeki başarısı muhalefette ve destekçilerinde hazımsızlığa yol açtı.
Muhalefet kanadından Erdoğan'ın aldığı oy oranına itiraz açıklamaları gelirken, destekçileri ise insanlıktan utandıran ifadeler kullanma yolunu seçti.
Twitter'da toplanan bazı Yedili Masa destekçileri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti seçmenini hedef aldı.
Muhalefet destekçisi Hüseyin Güneş isimli şahıs, köylülerin öldürülmesi gerektiğini savundu.