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Erdoğan'ın Anadolu'dan aldığı oy muhalifleri çıldırttı: Köylüler öldürülmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre aldığı yüzde 49.35'lik oy muhalefette hazımsızlığa neden oldu. Muhalefet destekçisi Hüseyin Güneş isimli, Anadolu'daki AK Parti seçmenlerini hedef alarak, "köylüler öldürülmeli" hezeyanında bulundu.

03:47 . 15/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı oy muhalefet destekçilerini rahatsız etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı oy muhalefet destekçilerini rahatsız etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs seçimlerindeki başarısı muhalefette ve destekçilerinde hazımsızlığa yol açtı.

Muhalefet kanadından Erdoğan'ın aldığı oy oranına itiraz açıklamaları gelirken, destekçileri ise insanlıktan utandıran ifadeler kullanma yolunu seçti.

Twitter'da toplanan bazı Yedili Masa destekçileri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti seçmenini hedef aldı.

Muhalefet destekçisi Hüseyin Güneş isimli şahıs, köylülerin öldürülmesi gerektiğini savundu.



14 Mayıs seçimi oy oranları ve dakika dakika son gelişmeler: 81 il 922 ilçeden anlık sonuçlar Yeni Şafak'ta
14 Mayıs seçimi oy oranları ve dakika dakika son gelişmeler: 81 il 922 ilçeden anlık sonuçlar Yeni Şafak'ta

14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başında gitti. Sandıklar 17.00 itibarıyla kapandı ve seçim sonuçları için geri sayım başladı. 14 Mayıs seçim sonuçları ilan edildiğinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan veya Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak. Seçim sonuçları açıklanmaya başlandığı andan itibaren Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları il il, ilçe ilçe ve bölge bölge canlı ve anlık olarak yenisafak.com'da yer alan seçim sonuçları sayfasından güncel veriler ile takip edilebilecek. Vatandaşlar sandıkların kapanması ile, 'Kim kazandı? 14 Mayıs seçim sonuçları' şeklinde aramalarını yoğunlaştırdı. İşte seçim sonuçları, oy oranları ve 'Kim kazandı?' sorusunun yanıtı...


#14 Mayıs
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#Erdoğan
#Hüseyin Güneş
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TRABZON MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14 Mayıs 2023 - TRABZON