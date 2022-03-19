Gündem Erdoğanın diploması trafiği sürüyor Ankaranın son misafiri Hollanda başbakanı Rutte
POLİTİKA

Erdoğan'ın diploması trafiği sürüyor: Ankara'nın son misafiri Hollanda başbakanı Rutte

Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın ardından Türkiye küresel diplomasinin merkezi haline geldi. Ankara'nın son misafiri; Hollanda Başbakanı Mark Rutte olacak. NATO'nun doğu kanadının savunması için Türkiye'nin NATO içinde büyük önem taşıdığını belirten Rutte, salı günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini açıklayarak, "Türkiye ile iyi bir ilişkiye sahip olmayı kendime bir görev olarak görüyorum" dedi.

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Erdoğanın diploması trafiği sürüyor: Ankaranın son misafiri Hollanda başbakanı Rutte
Rutte-Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın ardından dünyanın birçok ülkesinden liderlerle art arda görüşmeler gerçekleştirdi.

Barış için yürütülen üst düzey temaslar yoğun bir şekilde devam edecek. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'ye geliyor. Rutte, salı günü Ankara'da olacağını açıkladı.

SICAK MESAJLAR VERDİ

Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkiler uzun zamandır gergindi. İki ülke arasında ilişkilerin bu ziyaretin ardından yeni bir döneme girmesi bekleniyor. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ziyaret öncesinde Türkiye'ye sıcak mesajlar verdi.

Rutte, Türkiye ile temasın sadece Almanya tarafından olmaması gerektiğini belirterek, "Türkiye ile yoğun görüşmeleri olan az sayıdaki AB ülkesinden biri de Almanya'dır. Dolayısıyla bunu Almanya'dan farklı bir boyutta değil de Avrupa'da tüm dosyaları düşünmeye çalışan bir oyuncu olarak her konuda anlaşmasak da Türkiye ile iyi bir ilişkiye sahip olmayı kendime bir görev olarak görüyorum." ifadesini kullandı.

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Özellikle Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşında hem Rusya hem de Ukrayna ile temas halinde olan birkaç ülkeden biri olduğunu vurgulayan Rutte, "Avrupa Birliği ve NATO dışında, bunlar sadece İsrail ve Hindistan başbakanları ile Türkiye’nin Cumhurbaşkanıdır. Ben de birkaç hafta önce bu bağlamda onunla konuştum ve yakında yanına gelmeye çalışacağımı söyledim." diye konuştu.

  • Rutte, Türkiye ile kişisel ilişkilerin her zaman iyi kaldığını vurgulayarak, "Salı günü Ankara’ya Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye gideceğim." dedi.

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