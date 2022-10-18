Erdoğan'ın karşısına çıkacak adaylara Muharrem İnce'den çağrı: Önce televizyonda tartışalım

Muhalefetin Cumhurbaşkanı adaylığı karmaşası devam ederken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den konuyla alakalı dikkat çeken bir çıkış geldi. İnce sosyal medya hesabından muhtemel Cumhurbaşkanı adaylarına çağrı yaparak televizyona davet etti.
'ÖNCE TELEVİZYONDA TARTIŞALIM'
İnce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdoğan’ın karşısında cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen adaylar, önce televizyonda milletin karşısında Türkiye’nin sorunlarını tartışalım. O tartışmadan sonra güvenilir bir araştırmacıya anket yaptıralım. Anketten kim çıkıyorsa hep birlikte onu destekleyelim. Var mısınız?" ifadelerine yer verdi.