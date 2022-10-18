Gündem Erdoğanın karşısına çıkacak adaylara Muharrem İnceden çağrı Önce televizyonda tartışalım
POLİTİKA

Erdoğan'ın karşısına çıkacak adaylara Muharrem İnce'den çağrı: Önce televizyonda tartışalım

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkacak adaylara sosyal medya hesabından çağrıda bulundu. Adayları televizyona davet eden İnce, "Önce milletin karşısında sorunları tartışalım. Çıkan sonuca göre adayı destekleyelim" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Erdoğanın karşısına çıkacak adaylara Muharrem İnceden çağrı: Önce televizyonda tartışalım
Muharrem İnce

Muhalefetin Cumhurbaşkanı adaylığı karmaşası devam ederken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den konuyla alakalı dikkat çeken bir çıkış geldi. İnce sosyal medya hesabından muhtemel Cumhurbaşkanı adaylarına çağrı yaparak televizyona davet etti.

'ÖNCE TELEVİZYONDA TARTIŞALIM'

İnce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdoğan’ın karşısında cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen adaylar, önce televizyonda milletin karşısında Türkiye’nin sorunlarını tartışalım. O tartışmadan sonra güvenilir bir araştırmacıya anket yaptıralım. Anketten kim çıkıyorsa hep birlikte onu destekleyelim. Var mısınız?" ifadelerine yer verdi.

Muharrem İnce
Muharrem İnce
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