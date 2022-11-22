Erdoğan’ın konuşmasının ardından terör hedefleri yeniden ateş altına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tankımızla askerimizle dostlarımızla teröristlerin kökünü kazıyacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Artvin'de Yusufeli Barajı'nın açılışına katıldı. Burada sınır ötesine kara harekatı sinyali de veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Birkaç gündür uçağımızla, topumuzla, SİHA'mızla teröristlerin tepesindeyiz. İnşallah en kısa sürede tankımızla, askerimizle, bizimle birlikte yol yürüyen ve yürüyecek olan dostlarımızla birlikte hepsinin de kökünü kazıyacağız. Bunu da böyle bilin.' diye konuştu.