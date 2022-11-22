Gündem Erdoğanın konuşmasının ardından terör hedefleri yeniden ateş altına alındı
POLİTİKA

Erdoğan’ın konuşmasının ardından terör hedefleri yeniden ateş altına alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Artvin’deki Yusufeli Barajı’nın açılışında söylediği 'Yolun sonu geldi' sözlerinin ardından Suriye’nin kuzeyindeki terör hedefleri yeniden vurulmaya başlandı.

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Haber Merkezi İHA
Erdoğan’ın konuşmasının ardından terör hedefleri yeniden ateş altına alındı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin’deki Yusufeli Barajı’nın açılışında yaptığı açıklamada, "Biz Suriye sınırlarımız hususunda her anlaşmaya riayet ederek üzerimize düşenleri yerine getirdik. Türkiye’yi harf oyunlarıyla teröristlerin yanında, kendi askerlerine görüntü verenler için yolun sonu gelmiştir" ifadelerini kullanarak kara harekatı mesajı verdi.

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Terör hedefleri vuruluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının tamamlanmasının ardından, Suriye sınırında konuşlu bulunan fırtına obüsler tarafından Ayn El-Arab’ın güney kesimleri ateş altına alındı.

Terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedeflerin yerle bir edildiği atışların ardından bölgeden siyah dumanlar yükseldi.

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