Erdoğan’ın sözü tarih kitabında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda ve daha sonra katıldığı çeşitli toplantılarda BM Güvenlik Konseyi’nin yapısını eleştirmiş, sadece 5 daimi üyenin veto hakkı bulunmasına tepki göstererek, bu durumun BM’yi etkisiz hale getirdiğini söylemişti.
SEMBOLLEŞMİŞTİR
Erdoğan, yeni karar mekanizmalarına ihtiyaç olduğunu ifade ederek, “Dünya 5’ten büyüktür” demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her platformda eleştirdiği BM’nin yapısı, 12’nci sınıflarda seçmeli olarak okutulan ‘Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi’ kitabına girdi. Kitabın 79’uncu sayfasında, ‘Kuruluşundan Günümüze BM’ konulu bölümde, BM’nin kuruluşu, yapısı, sorumlulukları, hedefleri anlatıldı. Kitapta “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Dünya 5’ten büyüktür’ sözüyle sembolleşmiştir” denildi.