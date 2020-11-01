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Gündem Erdoğanın teşekkür mesajında dikkat çeken Suriye bayrağı ayrıntısı
POLİTİKA

Erdoğan'ın teşekkür mesajında dikkat çeken Suriye bayrağı ayrıntısı

İzmir'de meydana gelen depremin ardından birçok ülke Türkiye'ye dayanışma mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu mesajlara Twitter hesabından teşekkür etti. Teşekkür paylaşımında mesaj gönderen ülkelerin bayraklarına yer verilirken, Suriye Milli Ordusu bayrağının kullanılması gözlerden kaçmadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından paylaşılan görsel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından paylaşılan görsel

İzmir'de geçtiğimiz cuma meydana gelen ve Ege ile Akdeniz Bölgesi'nde de hissedilen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

İzmir depreminin ardından tüm dünyadan Türkiye'ye taziye ve destek mesajları geldi
GÜNDEM
İzmir depreminin ardından tüm dünyadan Türkiye'ye taziye ve destek mesajları geldi

Erdoğan Twitter'dan teşekkür etti

Afetin ardından birçok ülke Türkiye'ye 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu ve taziye mesajı gönderdi. Bu mesajlara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımlarla cevap verildi. Dayanışmada bulunan ülkelerin bayraklarının yer aldığı bir görsel kullanılarak ilgili liderlere ve devletlere teşekkür edildi.

İzmir depremi nedeniyle Arap ülkelerinden Türkiye'ye dayanışma mesajları
GÜNDEM
İzmir depremi nedeniyle Arap ülkelerinden Türkiye'ye dayanışma mesajları

İzmir depremi sonrası Türkiye'ye destek mesajı yağdı
DÜNYA
İzmir depremi sonrası Türkiye'ye destek mesajı yağdı

SMO'nun bayrağı kullanıldı

Görselde Suriye bayrağı da yer aldı. Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) bayrağının kullanılması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabında yayımlanan görsel
  • Katil Esed rejimi ve destekçileri tarafından üstünde iki yıldızın bulunduğu kırmızı, beyaz ve siyah şeritten oluşan bayrak kullanılıyor. Suriyeli muhalifler ise yeşil, beyaz, siyah şeritlerden oluşan ve üstünde üç yıldızın bulunduğu bayrağı tercih ediyor.

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