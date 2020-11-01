Erdoğan'ın teşekkür mesajında dikkat çeken Suriye bayrağı ayrıntısı

İzmir'de geçtiğimiz cuma meydana gelen ve Ege ile Akdeniz Bölgesi'nde de hissedilen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

GÜNDEM İzmir depreminin ardından tüm dünyadan Türkiye'ye taziye ve destek mesajları geldi

Erdoğan Twitter'dan teşekkür etti

Afetin ardından birçok ülke Türkiye'ye 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu ve taziye mesajı gönderdi. Bu mesajlara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımlarla cevap verildi. Dayanışmada bulunan ülkelerin bayraklarının yer aldığı bir görsel kullanılarak ilgili liderlere ve devletlere teşekkür edildi.

GÜNDEM İzmir depremi nedeniyle Arap ülkelerinden Türkiye'ye dayanışma mesajları

DÜNYA İzmir depremi sonrası Türkiye'ye destek mesajı yağdı

SMO'nun bayrağı kullanıldı

Görselde Suriye bayrağı da yer aldı. Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) bayrağının kullanılması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabında yayımlanan görsel

Katil Esed rejimi ve destekçileri tarafından üstünde iki yıldızın bulunduğu kırmızı, beyaz ve siyah şeritten oluşan bayrak kullanılıyor. Suriyeli muhalifler ise yeşil, beyaz, siyah şeritlerden oluşan ve üstünde üç yıldızın bulunduğu bayrağı tercih ediyor.