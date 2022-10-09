Gündem Eren Abluka Sonbahar-Kış-2 operasyonunda 3 ton 470 kilo esrar ele geçirildi
DİYARBAKIR

Eren Abluka Sonbahar-Kış-2 operasyonunda 3 ton 470 kilo esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanı Soylu, Eren Abluka Sonbahar-Kış-2 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu'nda 4 sığınağın kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Eren Abluka Sonbahar-Kış-2 operasyonunda 3 ton 470 kilo esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da yapılan operasyonda uyuşturucu maddeler yakalandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka Sonbahar-Kış-2 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonuna ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu'nun paylaşımı şu şekilde;

3 TON 470 kg TOZ ve KUBAR ESRAR, 415 BİN KÖK SKUNK, 10 BİN KÖK KENEVİR ele geçirildi, 4 sığınak kullanılamaz hale getirildiren Abluka Sonbahar-Kış-2 (Diyarbakır-Lice-Bayırlı-Koçmarin) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu'nda…

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