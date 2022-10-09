Eren Abluka Sonbahar-Kış-2 operasyonunda 3 ton 470 kilo esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka Sonbahar-Kış-2 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonuna ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Soylu'nun paylaşımı şu şekilde;
3 TON 470 kg TOZ ve KUBAR ESRAR, 415 BİN KÖK SKUNK, 10 BİN KÖK KENEVİR ele geçirildi, 4 sığınak kullanılamaz hale getirildiren Abluka Sonbahar-Kış-2 (Diyarbakır-Lice-Bayırlı-Koçmarin) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu'nda…
Kahraman Jandarma'mıza tebrikler
3 TON 470 kg TOZ ve KUBAR ESRAR,
415 BİN KÖK SKUNK,
10 BİN KÖK KENEVİR ele geçirildi,
4 sığınak kullanılamaz hale getirildi.
Eren Abluka Sonbahar-Kış-2 (Diyarbakır-Lice-Bayırlı-Koçmarin) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu'nda…
Kahraman Jandarma'mıza tebrikler👏 pic.twitter.com/baHc0UTOOM
3 TON 470 kg TOZ ve KUBAR ESRAR,