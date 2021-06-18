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YEREL GÜNDEM

Ergani Belediyesi 2 adet park ve çocuk oyun alanı yapımına başladı

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Sn. Abdulselam ÖZTÜRK’ün talimatları ile Ergani’de 2 Mahalleye park ve çocuk oyun alanı yapımına başlandı.

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Ergani Belediyesi 2 adet park ve çocuk oyun alanı yapımına başladı
Ergani Belediyesi 2 adet park ve çocuk oyun alanı yapımına başladı

Ergani Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, Adnan Menderes Mahallesinde 680 m2 ve Fatih Mahallesinde 620 m2lik alan bordür ile çevrelendi. İçerisinde yürüyüş yolu, çocuk oyun grupları ve oturma bankları yapılması planlanan alanda, ağaçlandırma için zemin çalışmalarına başlandı.

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Sn. Abdulselam ÖZTÜRK, “İlçemizde bulunan Adnan Menderes ve Fatih mahallelerimizde 2 alanın atıl durumda bulunduğunu gördük. Ergani Belediyesi olarak, bu alanları hem mahalle sakinleri hem de çocuklar için sosyal alana dönüştürmeyi planladık ve ekiplerimizle çalışmalara başladık. Amacımız, mahallelerimizde çocuklar için bir eğlence ortamı oluşturmanın yanı sıra, onlara sosyalleşme ve sportif aktivite imkanı sağlamak. Şimdiden halkımızın güzel günlerde kullanmasını, çocuklarımızın gönüllerince eğlenmesini dilerim.” dedi.

Ergani Belediyesi tarafından, park ve oyun alanı yapımının kısa sürede tamamlanarak, Ergani halkının hizmetine sunulacağı belirtildi.

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