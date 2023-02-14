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Ergani Belediyesi deprem bölgesi için yardım sefer berliği başlattı

Türkiye’yi derinden etkileyen depremlerin ardından tüm imkanlarını seferber eden Ergani Belediyesi, bölgeye toplamda 4 adet yardım malzemeleri taşıyan tır 5 kamyon dolusu su ve ekmek ile yakacak malzeme gönderdi. Erganililer deprem bölgesine yardım malzemesi göndermek için seferber oldu

Haber Merkezi
Haber Merkezi
11:29 . 14/02/2023 Salı
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Ergani Belediyesi deprem bölgesi için yardım sefer berliği başlattı

Ergani Belediyesi deprem bölgesi için yardım sefer berliği başlattı


Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili. Ahmet Karaaslan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Ergani ilçesinde toplanma merkezlerinde konaklayan vatandaşları ziyaret etti.

Belediye tarafından belirlenen toplanma merkezlerinde barınan vatandaşlarla görüşerek, talepleri dinleyen Kaymakam Karaaslan, mağduriyet yaşayan vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Ergani Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından tüm imkanlarıyla başlattığı seferberlik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda yardım malzemeleri taşıyan tırları deprem bölgesine uğurlayan Ergani Belediyesi, yardım malzemeleri teslim noktalarında aralıksız çalışmaya devam ediyor.adıyaman’a 30 kişilik arama kurtarma ekibi

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#elbistan
#yardım
#deprem
1 saat önce
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Ergani Belediyesi deprem bölgesi için yardım sefer berliği başlattı
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