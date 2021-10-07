Gündem Ergani Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor
YEREL GÜNDEM

Ergani Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor

Ergani Belediyesi ilçedeki sokak hayvanlarının bakımı, tedavisi ve rehabilitasyonu için Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi kurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Ergani Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıkıyor
Ergani Belediyesi

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan’ın talimatı ile Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince kurulan merkezde veteriner eşliğinde ilçedeki sokak hayvanlarının tedavisine başlandı.

Karaaslan, hem vatandaşların hem de sokak hayvanlarının sağlığını ve güvenliğini sağlamak amacıyla kurulan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde veteriner tarafından tedavi edilen sokak hayvanlarının, aşılarının da tamamlandığı, tedavisi yapılan hayvanların yeniden doğal ortamlarına bırakıldığını belirtti.

“Şehir sadece bizim değil aynı zamanda bu şehirde sokak hayvanları da yaşıyor. Belediye olarak kurduğumuz yeni merkezde sokak hayvanlarının hastalıkları tedavi ediliyor.” Diyen Karaaslan, merkezde bir veteriner, iki bakım personeli ve şoförün hizmet verdiğini aktardı.

100 yılın en büyük keşfi

100 yılın en büyük keşfi

İznik'te bulundu: Arkeologları bile şaşırttı.
Bu işte kadın erkek ayrımı yok

'Bu işte kadın erkek ayrımı yok'

​İki çocuk annesi memurluğu bıraktı fabrikanın başına geçti.
Boğaziçinin duran akademisyenleri rektörün aracının üstüne çıkan vandal eylemciye destek verdi

Bomba ihbarı yapıldı: Uçak acil iniş yaptı.

Kargoda kaybolan 'dalak' soruşturmasında karar çıktı.

Hain terör saldırısında bir Mehmetçik şehit oldu.
İstanbul kanatlarımın altında

İstanbul kanatlarımın altında

AKINCI'nın gözünden Bayraktar TB2.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.