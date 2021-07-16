Ergani Makam Dağı restorasyon projesi tamamlandı

25 kişiden oluşan Ekip öncelikle hasar gören bordür taşlarını onarırken, eksik olan yerleri tespit ederek bordür taşı yerleştirdi. Döşenen bordür taşları boyanarak, refüjler peyzaj çalışması için hazır hale getirildi. Ağaç ve çiçek ekimi gerçekleştirilerek, aydınlatma sistemleri onarıldı.
Makam Dağı Restorasyon Projesi kapsamında Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından; yeşillendirme, çiçeklendirme, aydınlatma, bordür döşeme ve boyama çalışmaları tamamlandı.
Ergani’nin önemli tarihi ve turistik mekanlarından biri olan Makam Dağı, aynı zamanda Zülkifil Peygamber’in Makamı yenilerek ziyaretçiler için hazır hale getirildi.