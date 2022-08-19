​Ergani’de “Benim Kadrajımdan Ergani” fotoğraf sergisi ve ödül töreni gerçekleştirildi

Seçici Kurul üyeleri tarafından yapılan inceleme sonucu, yarışmaya başvuran 239 fotoğraftan 3’ü dereceye girerken, 30’u sergileme aldı.

Dereceye giren fotoğraflar için düzenlenen ödül töreninde konuşan Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Ahmet Karaaslan, Ergani’mizin tanıtılmasına yönelik, Ergani Belediyesi olarak bir Fotoğraf Yarışması düzenlediklerini belirterek, “Ergani, görülmesi ve bilinmesi gereken ilçelerden biri. Koruma altındaki, zirvesinde Zülkifl Peygamberin makamı bulunan Makam Dağı, 12 bin yıllık geçmişe sahip ilk yerleşim yeri 1. Derece Arkeolojik Doğal Sit Alanı olan Çayönü Yerleşkesi, tarımın, hayvancılığın, ticaretin başladığı yer Hilar Mağaraları ve daha birçok mekanı tarih ve arkeoloji tutkunları için büyük bir değere sahip. İlçemiz modern bir ilçe olmanın yanı sıra geleneksel özelliklerini kaybetmemiş bir ilçe olması ile de ilgi çekicidir. Köylerde sürdürülen hayvancılık, tarım ve bunlara bağlı olarak doğal gıda saklama yöntemleri halen devam etmektedir. Düzenlemiş olduğumuz fotoğraf yarışması ile bu güzel ilçeyi sizin karelerinizle tanıtma imkanı bulduk. Yarışmamıza katılarak, Erganimizin tüm bu doğal güzelliklerini fotoğraflayarak, ilçemizin tanıtımına katkı sunmak için emek veren tüm fotoğrafçılara teşekkür ediyorum. Herkesi medeniyetin başlangıç yeri olan Ergani’ye davet ediyorum.” Diye konuştu.

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Yarışmada, Semerci adlı eseri ile İskan Altın birincilik, Hz. Zülkifl Makamı adlı eseri ile Muhammet Musab Gümüş ikincilik, Tarla Sürme adlı eseri ile Bilal Eskioğlu üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Kaymakam Karaaslan’ın yanı sıra İlçe J.K.Bnb.Yusuf Avcı, Garnizon K.Bnb.Ömer Kaygısız, Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Aksu ve @Diyarbakiriktm_ Yardımcısı A.Cemal Yakut’un katıldığı tören ödüllerin dağıtılması, 34 fotoğrafın yer aldığı serginin gezilmesi ve toplu fotoğraf çekilmesi ile son buldu.