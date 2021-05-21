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MERSİN

Erguvanlar suç örgütüne 'Sahil Rüzgarı' darbesi

’Sahil Rüzgarı’ operasyonu kapsamında Mersin polisi, Erguvanlar suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen 11 kişiyi gözaltına aldı. Altı aylık teknik ve fiziki takip sonucunda bütün örgüt üyeleri şafak operasyonuyla yakalanırken, adreslerinde çok sayıda suç delili ele geçirildi.

Haber Merkezi İHA
Erguvanlar suç örgütüne Sahil Rüzgarı darbesi
Şüphelilerin, emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde faaliyet gösterdiği tespit edilen suç örgütlerine yönelik 13 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı. ’Sahil Rüzgarı’ adıyla gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, birçok suç unsuru da ele geçirildi.

Bu kapsamda Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri de ’Erguvanlar’ suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Altı ay boyunca hem fiziki hem teknik takip yapan ekipler, bu sabah 14 adrese şafak operasyonu gerçekleştirdi.

Organize suç örgütlerine 'Sahil Rüzgarı Operasyonu' başladı
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Organize suç örgütlerine 'Sahil Rüzgarı Operasyonu' başladı
  • Yapılan operasyonda ’örgüt kurmak’, ’suç örgütüne üye olmak’, ’nitelikli yağma’ ve ’tehdit’ suçlarından A.E., Ç.P., İ.Y., İ.H.E., M.Y., M.E.E., M.H.E., S.Y., Y.Y., Y.E. ve Z.A. gözaltına alındı.

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Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise suçlardan elde edilen 37 bin 200 TL, dolar ve sterlin cinsi döviz, araç satış sözleşmeleri, alacak verecek kayıtlarının tutulduğu ajandalar ve çok sayıda senet ele geçirildi. Şahısların tespit edilen 50 müştekiyi zor durumda bıraktıkları belirlendi.

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Adana'da organize suç örgütü operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı
OYNAT 00:29
Adana'da organize suç örgütü operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı
Adana'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çek ve senet tahsilatı yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda organize suç örgütü üyesi olduğu değerlendirilen kişilerin adreslerini tespit eden ekipler, söz konusu yerlere özel harekat polislerinin desteğiyle baskın düzenledi. Ekipler, evlerde arama yaparken bazı polisler de sokak giriş ve çıkışlarında önlem aldı. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.


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