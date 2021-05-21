Erguvanlar suç örgütüne 'Sahil Rüzgarı' darbesi

Akdeniz ve Ege Bölgesi’nde faaliyet gösterdiği tespit edilen suç örgütlerine yönelik 13 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı. ’Sahil Rüzgarı’ adıyla gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, birçok suç unsuru da ele geçirildi.

Bu kapsamda Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri de ’Erguvanlar’ suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Altı ay boyunca hem fiziki hem teknik takip yapan ekipler, bu sabah 14 adrese şafak operasyonu gerçekleştirdi.

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Yapılan operasyonda ’örgüt kurmak’, ’suç örgütüne üye olmak’, ’nitelikli yağma’ ve ’tehdit’ suçlarından A.E., Ç.P., İ.Y., İ.H.E., M.Y., M.E.E., M.H.E., S.Y., Y.Y., Y.E. ve Z.A. gözaltına alındı.

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Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise suçlardan elde edilen 37 bin 200 TL, dolar ve sterlin cinsi döviz, araç satış sözleşmeleri, alacak verecek kayıtlarının tutulduğu ajandalar ve çok sayıda senet ele geçirildi. Şahısların tespit edilen 50 müştekiyi zor durumda bıraktıkları belirlendi.

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