Gündem Erik ağacı görenleri şaşırttı Ocak ayında meyve verdi
AYDİN

Erik ağacı görenleri şaşırttı: Ocak ayında meyve verdi

Son yılların en kurak mevsiminin yaşandığı Aydın’da kış soğukları yaşanmayınca erik ağaçları çiçek açıp meyve vermeye başladı. İlk defa bahçesindeki eriğini Ocak ayında meyve verdiğini belirten Akın Can, “Kış mevsiminde baharı yaşıyoruz. Ağaçlar da mevsimleri şaşırdı” diye konuştu.

Haber Merkezi İHA
Ocak ayında meyve veren erik ağacı
Ocak ayında meyve veren erik ağacı

Aydın’da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yalancı bahar diye adlandırılan sıcak ve güneşli havaya aldanan erik ağacı meyve verdi.

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Ocak ayında erik ağacının meyve verdiğini hiç görmemiştim

Efeler İlçe Merkezi Ata Mahallesindeki evlerinin önündeki ağacın kış ortasında meyve verdiğini görünce çok şaşırdığını belirten Akın Can, “Bahar sıcaklarının erken bastırdığı yıllarda mart aylarında ağaçların erik verdiğini görmüştüm ama ocak ayında erik ağacının meyve verdiğini hiç görmemiştim. Bu mevsimde erik ağacında meyve görmek şaşırtıyor” diye konuştu.

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