Erkek arkadaşı ayrılmak istemeyince bıçakladı

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Rusya devlet başkanı Putin'den Ukrayna krizi sonrası kritik hamle: Yedek askerleri orduya çağırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yıl içerisinde Rus ordusunda yedek asker niteliği taşıyan tüm vatandaşların askeri eğitim için tekrar orduya çağrılması talimatı verdi.