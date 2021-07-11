Erken seçim isteyen İYİ Partili Türkkan'a AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan yanıt: Muhtemelen siz de oyunuzu Erdoğan'a vereceksiniz

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhur İttifakı'nı hedef alarak, "Muhalefetin erken seçim taleplerine ciddi reaksiyon gösteriyorlar. Sebebi belli; erken seçim, Cumhur İttifakı için bir kabus. Zamanında seçim sonuçları da erken seçimden farklı olmayacak ki... Gidiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Türkkan'a kendi paylaşımlarıyla gönderme: Çok tekrara düşüyorsunuz

Türkkan'ın paylaşımına yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise, "Çok tekrara düşüyorsunuz, baydınız" dedi.

2018 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde atılan Türkkan'a ait tweet'lerin görüntülerini de paylaşan Turan, "Bu kurnalı/zurnalı tweeti 24 Haziran Seçimlerinden 5 gün, diğerini de 1 gün önce atmıştınız! Sonuç; Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 53, Meral Akşener yüzde 7 almıştı." ifadelerini kullandı.

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Çok tekrara düşüyorsunuz, baydınız..!



Bu kurnalı/zurnalı tweeti 24 Haziran Seçimlerinden 5 gün, diğerini de 1 gün önce atmıştınız! Sonuç;@RTErdogan %53 ; @meral_aksener %7 almıştı!



Abi yat uyu Allah aşkına! Millet ne derse o. https://t.co/ojXM4iiCmJ pic.twitter.com/aRlwXpM7zY — Bülent TURAN (@turanbulent) July 10, 2021

"Muhtemelen siz de oyunuzu Erdoğan'a vereceksiniz"

Turan'ın fotoğraflı paylaşımına yanıt veren Türkkan, "İşinizin bu kez zor olduğunu, hatta imkansız olduğunu benim kadar sen de o kadar iyi biliyorsun ki sevgili kardeşim. Erken seçim sözü bile kabus sizin için. Moralin bozulmasın, her şeyin bir sonu var. Bu kadarmış dersiniz, ne yapalım." paylaşımını yaptı.

Bu sözlerin ardından İYİ Partili mevkidaşına bir kez daha yanıt veren Turan, "Adayınız belli olsun konuşuruz. Muhtemelen siz de oyunuzu Erdoğan'a vereceksiniz!" dedi.

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