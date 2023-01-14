Gündem Erken seçim olacak mı? AK Partiden açıklama geldi
POLİTİKA

Erken seçim olacak mı? AK Parti'den açıklama geldi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Seçim ne zaman yapılacak?" sorusuna, "Belki zorunluluklar nedeniyle seçim biraz öne alınabilir. Biraz öne alınması bunun erken seçim olacağı anlamına gelmez" cevabını verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Erken seçim olacak mı? AK Partiden açıklama geldi
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı seçimi başta olmak üzere gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bir televizyon programında konuşan Kurtulmuş, seçim tarihi ile ilgili olarak "Daha henüz net olarak takvim söylemek mümkün değil. Belki zorunluluklar nedeniyle seçim biraz öne alınabilir. Biraz öne alınması bunun erken seçim olacağı anlamına gelmez." açıklamasında bulundu.

Kurtulmuş HDP'ye kapatma süreci ile ilgili olarak ise "Başından itibaren bizim çizgimiz bellidir. Terörle siyasete arasına mesafe konulması gerektiğini söylüyoruz. Bizim HDP'ye baştan beri çağrımız hep oydu. Terörle arasına aşılmaz duvarlar örün. Milyonlarca kişinin oy verdiği bir siyasi partisiniz. Bunun yolu dostluktan, kardeşlikten geçiyor. Biz terörle siyaset arasına çok kalın duvarlar koyduk" dedi.

Altılı masadaki aday tartışmalarına da değinen Kurtulmuş şunları söyledi;

  • "6 +'lı masada aday belli olana kadar daha çok tartışma çıkar. Uzlaştılarsa kamuoyuna açıklasınlar. Başka mesele sistem değişikliği teklifi... Ortada başbakanlık yok ki nasıl başbakan olacaksın. Bunun için sistemi değiştirilmesi lazım. Bu teklif parlamenter sistem değil. Birde darbe yaparsınız sistem değişikliği yaparsınız. Türkiye'de darbeler dönemi bitmiştir. Bunu şaka olarak söylüyorum. Başka yolu yok. Zaten 6 +'lı masa kazanamayacak. Meral Hanım strateji izleyip kendisini bu tartışmadan geri çekmek istiyor."

Numan Kurtulmuş Yeni Şafak'a konuk oldu: 6'lı masanın ikisi esas dördü teferruat
GÜNDEM
Numan Kurtulmuş Yeni Şafak'a konuk oldu: 6'lı masanın ikisi esas dördü teferruat
Günde 16 kez dünyayı dolaşıyor

Günde 16 kez dünyayı dolaşıyor

Türk mühendisler yaptı bir ilk oldu.
Erdoğan tercihini yaptı

Erdoğan tercihini yaptı

​AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
İşsizlik sorununu çözen ilçe

​600 kişinin istihdam edilecek anonsla işçi aranıyor.

Göz gözü görmüyor: Eksi 20 derecede vatan nöbeti.

İçişleri Bakanlığı açıkladı: ​Diyarbakır'da başlatıldı.

​MSB Duyurdu: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Sosyal medyadaki müşterilerine satıyorlardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.