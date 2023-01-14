Erken seçim olacak mı? AK Parti'den açıklama geldi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı seçimi başta olmak üzere gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bir televizyon programında konuşan Kurtulmuş, seçim tarihi ile ilgili olarak "Daha henüz net olarak takvim söylemek mümkün değil. Belki zorunluluklar nedeniyle seçim biraz öne alınabilir. Biraz öne alınması bunun erken seçim olacağı anlamına gelmez." açıklamasında bulundu.

Kurtulmuş HDP'ye kapatma süreci ile ilgili olarak ise "Başından itibaren bizim çizgimiz bellidir. Terörle siyasete arasına mesafe konulması gerektiğini söylüyoruz. Bizim HDP'ye baştan beri çağrımız hep oydu. Terörle arasına aşılmaz duvarlar örün. Milyonlarca kişinin oy verdiği bir siyasi partisiniz. Bunun yolu dostluktan, kardeşlikten geçiyor. Biz terörle siyaset arasına çok kalın duvarlar koyduk" dedi.

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Altılı masadaki aday tartışmalarına da değinen Kurtulmuş şunları söyledi;

"6 +'lı masada aday belli olana kadar daha çok tartışma çıkar. Uzlaştılarsa kamuoyuna açıklasınlar. Başka mesele sistem değişikliği teklifi... Ortada başbakanlık yok ki nasıl başbakan olacaksın. Bunun için sistemi değiştirilmesi lazım. Bu teklif parlamenter sistem değil. Birde darbe yaparsınız sistem değişikliği yaparsınız. Türkiye'de darbeler dönemi bitmiştir. Bunu şaka olarak söylüyorum. Başka yolu yok. Zaten 6 +'lı masa kazanamayacak. Meral Hanım strateji izleyip kendisini bu tartışmadan geri çekmek istiyor."