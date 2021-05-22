Ermeni çeteler katledip kuyulara atmıştı: O köylüler için şehitlik yapıldı

Van’ın Gevaş ilçesi Yanıkçay Mahallesi’nde 21 Mayıs 1915 tarihinde 150 köylü, Ermeni çeteleri tarafından şehit edilerek köyün ortasında bulunan bir bölgede kuyulara atıldı. Mahalle sakinlerinin talebi üzerine Van Büyükşehir Belediyesi tarafından o bölgede şehitlik inşa edildi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Gevaş Kaymakamı Hamit Genç, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve Gevaş eski Belediye Başkanı Sinan Hakan ile birlikte şehitliği ziyaret etti. Burada mahallelilerden yaşanan olaylarla ilgili bilgi alan Vali Bilmez ve beraberindekiler daha sonra şehitler için dua okudu.





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Daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığına geçen protokol, son olarak 31 Mart 1918 yılında Gevaş ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu sırasında şehit edilen Ahlatlı Osman Çavuş’un Baklakar Tepesi’nde bulunan kabrini ziyaret etti.

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