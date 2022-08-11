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POLİTİKA

Ermenistan ile 5'inci görüşme tarihi belli oldu

Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamındaki 5'inci görüşmenin eylül ayında yapılacağı açıklandı.

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Haber Merkezi Diğer
Ermenistan ile 5inci görüşme tarihi belli oldu
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Ermenistan ile normalleşme süreci devam ediyor. Dışişleri yetkilisi, Ermenistan ile 5. görüşmenin Eylül ayında yapılacağını bildirdi.

Dışişleri yetkilisi, "Süreç kırılgan, kalıcı barışı sağlamak zorundayız" dedi.

İLK GÖRÜŞME MOSKOVA'DA, 2'NCİ, 3'ÜNCÜ VE 4'ÜNCÜ GÖRÜŞME VİYANA'DA YAPILMIŞTI

İki ülke arasındaki normalleşme görüşmelerinin ilki, 14 Ocak'ta Moskova'da gerçekleşmişti. Bu görüşmede, Ermenistan ile Türkiye arasında 2020'de sona eren uçuşların yeniden başlamasına karar verilmiş ve şubatta karşılıklı uçuşlar başlamıştı.

Özel Temsilciler, ikinci görüşmeyi 24 Şubat'ta, üçüncü görüşmeyi 3 Mayıs'ta Viyana'da yapmıştı. Bu süreçte Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, 11-13 Mart'ta Antalya'da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'na katılmıştı.

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