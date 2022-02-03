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ANKARA

Ermenistan ile normalleşmede ikinci adım: Viyana'da görüşme yapılacak

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Ermenistan özel temsilcileri arasındaki normalleşme görüşmelerinin ikincisinin 24 Şubat'ta Viyana'da yapılacağını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Ermenistan ile normalleşmede ikinci adım: Viyanada görüşme yapılacak
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında, iki ülkenin Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki müteakip görüşme, 24 Şubat tarihinde Viyana’da gerçekleştirilecektir." ifadelerine yerine verildi.

SERDAR KILIÇ GÖREVLENDİRİLMİŞTİ

Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, 15 Aralık 2021'de Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmişti.

Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan da Ermenistan ve Türkiye arasındaki diyalog süreci kapsamında özel temsilci olarak atanmıştı.

İLK GÖRÜŞME MOSKOVA'DA YAPILMIŞTI

Kılıç ile Rubinyan arasında normalleşme süreci kapsamında ilk görüşme 14 Ocak'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılmıştı.

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