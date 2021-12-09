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Güney Kafkasya’da kalıcı barış için ilk toplantı Moskova'da yapılacak

Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından önerilen 3+3 formatındaki bölgesel iş birliği platformunun ilk toplantısının Moskova’da düzenleneceğini açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Ermenistan’ın da katılacağı 3+3 formatındaki platformun ilk toplantısı Moskova’da yapılacak
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kafkasya’da Kalıcı Barış ve İstikrarın Tesisine Yönelik Bölgesel İşbirliği Platformu’nun ilk toplantısı hakkında açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve istikrarın tesisine yönelik olarak Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından önerilen 3 3 formatındaki bölgesel işbirliği platformunun ilk toplantısı 10 Aralık’ta Moskova’da düzenlenecek. Azerbaycan, Ermenistan, Rusya Federasyonu ve İran’ın dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde katılacakları toplantıda ülkemizi Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki heyetimiz temsil edecektir" denildi.

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