Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Erol Mütercimler hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı 1,5 yıla kadar hapsi isteniyor
İSTANBUL

Erol Mütercimler hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı: 1,5 yıla kadar hapsi isteniyor

Erol Mütercimler hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı: 1,5 yıla kadar hapsi isteniyor

İmam hatipliler için 'sapık, sahtekar, ahlaksız' gibi ifadeler kullanan yazar Erol Mütercimler hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Mütercimler hakkında, "Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf Din, Mezhep, Cinsiyet ve Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama" suçundan 9 aydan 1.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Haber Merkezi DHA
Erol Mütercimler
Erol Mütercimler

İmam hatip lisesi mezunları hakkında bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle Erol Mütercimler hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı.

Mütercimler hakkında "Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf Din, Mezhep, Cinsiyet ve Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama" suçundan 9 aydan 1.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti: Erol Mütercimler'in o ifadeleri hakkında yasal süreç başlatıldı
GÜNDEM
Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti: Erol Mütercimler'in o ifadeleri hakkında yasal süreç başlatıldı

Mütercimler: İmam hatiplerden mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor
OYNAT 00:30
Mütercimler: İmam hatiplerden mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor
Yazar Erol Mütercimler, Haber Global'de katıldığı yayında imam hatiplilerle ilgili tepki toplayan ifadeler kullandı. Mütercimler imam hatip mezunlarını işaret ederek: 'Buradan mezun olanlar karşımıza sahtekar, cinsi sapık olarak çıkıyor' dedi. Sosyal medyada gündem olan o sözlerle ilgili Mütercimlere 'özür dile' çağrısı yapıldı.


Erol Mütercimler ne demişti?

Erol Mütercimler, katıldığı bir televizyon kanalında yazar Müfid Yüksel ile girdiği tartışma sırasında sesini yükseltmiş ve imam hatip mezunlarını hedef almıştı.

Müfid Yüksel, "Saint Joseph, Saint Michel, Saint Benol kimlerin kurduğu okullar, bizim papazların kurduğu okullar" derken, Mütercimler, "Ama sonuca bakın, o imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız" ifadelerini kullanmıştı.


Diyanet İşleri Başkanlığı, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu
HAYAT
Diyanet İşleri Başkanlığı, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu

Erol Mütercimler imam hatiplerle ilgili söylediği sözler nedeniyle özür diledi
GÜNDEM
Erol Mütercimler imam hatiplerle ilgili söylediği sözler nedeniyle özür diledi
Abone Ol Google News
Bir buçuk yıla kadar hapsi isteniyor

Bir buçuk yıla kadar hapsi isteniyor

İmam hatiplilerle ilgili skandal sözleri hakkındaki soruşturma bitti.
Katılımda yeni rekor geldi

Katılımda yeni rekor geldi

​Milyonlarca gencin takip ettiği TEKNOFEST'e büyük ilgi.
Bakan Dönmezden Karadenizdeki gaz keşfine ilişkin açıklama: Gaz fiyatlarının düşeceğini bugünden söyleyebiliriz

Bursa yenileniyor

Bursa yenileniyor

​20 bin konut kentsel dönüşümle kazandırılacak

Talep 30 kat arttı

Talep 30 kat arttı

​Koronavirüs sonrası vatandaşın tercihi değişti.

​Fenerbahçe, golcü oyuncuyla anlaşma sağladı.

Savunma sanayide devrim niteliğinde bir gelişme.
23 yıl sonra<br>yeniden Türkiye'de

23 yıl sonra
yeniden Türkiye'de

​1997 yılında İtalya'daki baskında ele geçirilmişti..
Çeyreği<br>bile değildi!

Çeyreği
bile değildi!

​Koronavirüste çektiği acıyı böyle tarif etti.
Gülüyordu<br>başına geldi

Gülüyordu
başına geldi

​Evine gelen ceza tebligatı ile şoke oldu.
Almanya'dan Yunanistan'a çağrı: Adalara konuşlandırdığın askerleri çek
Dünya

Almanya'dan Yunanistan'a çağrı: Adalara konuşlandırdığın askerleri çek

Alman hükümetinin 1960 yılından bu yana Ege'deki adaları silahlandıran ve asker konuşlandıran Yunanistan'ı uyardığı iddia edildi. Yunan basınının iddiasına göre, Merkel yönetimi Yunanistan'dan adalardaki askeri varlığını sonlandırmasını istiyor.
CHP'li Başkan Hüseyin Gemi, İYİ Parti lokalinde kağıt oynarken görüntülendi
Gündem

CHP'li Başkan Hüseyin Gemi, İYİ Parti lokalinde kağıt oynarken görüntülendi

CHP Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, yasak olmasına rağmen İYİ Parti lokalinde maskesiz bir şekilde kağıt oyunu oynarken yakalandı. Gemi'nin görüntüleri akıllara, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kahvehanelerdeki oyun yasağına ilişkin olarak "Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman. Oysa önlem alabilirsiniz, her oyunda sıfır, yeni kağıt açacaksınız. Bu kadar basit" sözlerini getirdi.
Ayasofya'daki yeni keşifler bilim dünyasıyla paylaşılacak: Dünyadan araştırmacılar bir araya geliyor
Hayat

Ayasofya'daki yeni keşifler bilim dünyasıyla paylaşılacak: Dünyadan araştırmacılar bir araya geliyor

Ayasofya'yı yapımından bu yana geçen 1483 yıldır havalandırarak ayakta tutan yeraltı menfezlerinin 3 boyutlu görüntülenmesi projesinde elde edilen veriler, "Uluslararası Ayasofya Sempozyumu"nda bilim dünyasıyla paylaşılacak. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Ayasofya Müzesi, Kindai Üniversitesi, Tohoku Sanat ve Tasarım Üniversitesi, Kyoto Üniversitesi ve Calabria Üniversitesi ortaklığında gerçekleşecek “Uluslararası Ayasofya Sempozyumu”, Almanya, ABD, Japonya, İsviçre, İtalya ve İspanya’nın da aralarında olduğu birçok ülkeden akademisyen, araştırmacı ve uzmanı bir araya getirecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.