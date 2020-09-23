Erol Mütercimler hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı: 1,5 yıla kadar hapsi isteniyor

İmam hatip lisesi mezunları hakkında bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle Erol Mütercimler hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı.
Mütercimler hakkında "Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf Din, Mezhep, Cinsiyet ve Bölge Farklılığına Dayanarak Alenen Aşağılama" suçundan 9 aydan 1.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
Erol Mütercimler ne demişti?
Erol Mütercimler, katıldığı bir televizyon kanalında yazar Müfid Yüksel ile girdiği tartışma sırasında sesini yükseltmiş ve imam hatip mezunlarını hedef almıştı.
Müfid Yüksel, "Saint Joseph, Saint Michel, Saint Benol kimlerin kurduğu okullar, bizim papazların kurduğu okullar" derken, Mütercimler, "Ama sonuca bakın, o imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız" ifadelerini kullanmıştı.