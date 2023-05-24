Ersin Çelik 14 Mayıs seçimini değerlendirdi: O gece sabaha kadar manipülasyon yapıldı

14 Mayıs seçimlerinde resmi sonuçları açıklayan YSK ile diğer kurumların açıkladığı sonuçların birbiriyle örtüştüğünü söyleyen Çelik, "Bu seçimlerde sonradan şunu gördük ki Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gece yarısına kadar yaptığı açıklamalar aslında manipülasyonmuş. CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun

'Öndeyiz'