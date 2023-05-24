Ersin Çelik 14 Mayıs seçimini değerlendirdi: O gece sabaha kadar manipülasyon yapıldı

Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ersin Çelik.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Anadolu Ajansı, CHP ve AK Parti'nin sandık sonuç tutanaklarını sistemlerine girerek seçim sonuçlarını duyurduğunu belirten Çelik, CHP'nin müşahitleri aracılığıyla yaptığı çalışmasını ANKA Haber Ajansı ile ortaklaşa yürüttüğünün anlaşıldığını kaydetti.
"ANKA'yı bu konuda tebrik ediyorum"
ANKA Haber Ajansı'nın yayımladığı tablodan yola çıkarak, veri gazeteciliği yapmaya çalışıp "Direkten dönmüşüz" başlıklı bir yazı kaleme aldığını aktaran Çelik, şunları kaydetti:
- "ANKA'nın excel tablosu üzerinden bir karşılaştırma yaptım. Tabloya baktığımızda saat 17.00 itibarıyla adaylara bir veri girişi olmuş ve Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 80'lerden fazla bir oranla giriş yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisinin yüksek oy alabileceği noktalardan ilk veriye girerseniz yüzde 80'le, 90'la açarsınız. Böyle bir yöntem izlenmiş. Bunu gördük. Fakat Türkiye'nin bütün noktalarından ANKA'nın sistemine girildikçe iş terse dönmeye başlamış. Bir saat sonra Kemal Kılıçdaroğlu geri düşmüş. Hatta saat 19.00'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50'nin üzerine çıkmış ANKA'nın sisteminde. Yani Erdoğan kazanıyor görünüyor. Fakat saat 19.46'da bir şey olmuş. ANKA'nın 5 dakikada bir, 3 dakikada bir güncellediği datası 18 dakika boyunca durmuş. Bu 18 dakikada da iki şey olmuş. Birincisi Kemal Kılıçdaroğlu, 'Öndeyiz' açıklaması yapmış. Fakat o ANKA'nın 19.46'daki sonucu şu: Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50'nin üzerinde bir oy almış, Kemal Kılıçdaroğlu da yüzde daha 44 olmamış. Fakat 18 dakikada 'Öndeyiz' açıklaması yapıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Sonra ANKA'ya yeni veri giriliyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu yüzde 50'den 47'ye düşüyor, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu da yüzde 45'ten yüzde 47'ye çıkıyor. Aslında yapılan açıklamalarla hiç uyuşmuyor."
"O gece sabaha kadar bir manipülasyon yapıldığı çok net şekilde ortada"
14 Mayıs gecesi muhalefet kanadındaki siyasilerin açıklamalarına dikkati çeken Çelik, DEVA Partili İdris Şahin'in bir yayında "Aslında biz CHP Genel Merkezi'ndeydik ve saat 20.00'de sonuçların ne olduğunu görmüştük" diye bir açıklama yaptığını, daha sonra Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın üç kez kameralar karşısına geçtiğini, bir kez de video paylaştıklarını aktardı.
Çelik, iki kez canlı yayın yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise saat 03.00 sıralarında seçimin ikinci tura kaldığına ilişkin açıklama yaptığını anlattı.
"İmamoğlu'nun açıklaması CHP anketlerinin çarpıtma olduğunu gösterdi"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçimden sonraki günlerde çıktığı yayınlarda "Yanılmışız" diyerek kendisini savunmaya çalışmasına da değinen Çelik, "Böyle bir rahatlık olamaz. Bu şu demek: Sabaha kadar kamuoyunu, seçmenleri, taraftarlarını, oy veren insanları oyalamak, meşgul etmek, bir beklenti oluşturmak ve aslında mağlubiyeti, seçim hezimetini de bir şekilde perdelemek üzere bir çalışma yapılmış." ifadelerini kullandı.
Çelik, İmamoğlu'nun daha sonra katıldığı bir televizyon programında "İlk turda kazanırız noktasında değildik." şeklindeki açıklaması ile insanları seçimlerden önce kandırdıklarını itiraf ettiğini, bu açıklamanın CHP anketlerinin de çarpıtma olduğunun göstergesi olduğunu dile getirdi.
"Muhalefet sonucu kabullenmeyecekti"
Az bir farkla yüzde 50 barajının altında kalan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ikinci turu işaret ettiğinin altını çizen Çelik, Kılıçdaroğlu'nun 49,5 oranında oy alması halinde muhalefetin Erdoğan gibi bu sonucu kabullenmeyeceğini, taraftarlarını sokağa çıkabileceklerini düşündüğünü söyledi.
Çelik, zaten o potansiyelin var olduğunu, onun çağrılarının yapıldığını belirterek, şunları kaydetti: