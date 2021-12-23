Ertuğrul Özkök'ün derdi espresso: Eskiden 5 tane içerdim şimdi içemiyorum

Hürriyet gazetesinden ayrılan Ertuğrul Özkök, Cengiz Semercioğlu ile tv100'de program yapmaya başladı. İlk programında şarkıcı Hülya Avşar'ın "Gerekirse simit yenecek" çıkışı sonrası oluşan tepkileri yorumlayan Özkök, "Bu kadar Hülya'yı yerden yere vuracak bir şey görmüyorum. Samimi olarak söylüyorum." dedi.

OYNAT 00:35 Ertuğrul Özkök'ün espresso isyanı: Eskiden yurt dışında 500 metrede bir espresso içiyordum şimdi içsen hayatın gitti Gazeteci Ertuğrul Özkök, 20 yıl önce yurt dışına çıktığında her 500 metrede bir espresso içtiğini ancak şimdi içemediğini söyledi.



Özkök, 'Bundan 20 yıl önce yurt dışına gidiyorduk. Ben yolda yürürken her 500 metrede bir espresso içiyordum. Şimdi gidip orada bir espresso içmeye kalksam 5 euro, çarp 15'le, he? Şimdi bir espresso içmeye kalksan, 4 espresso içsen hayatın gitti.' diye konuştu.

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"ESKİDEN HER 500 METREDE BİR ESPRESSO İÇİYORDUM"

"Herkes kendine göre bazı şeylerden vazgeçiyor" diyen Özkök, kendisinin de yurt dışına çıktığında artık espresso içmediğini söyledi: "Bundan 20 yıl önce yurt dışına gidiyorduk. 1 euro neredeyse 1 liraydı. Ben yolda yürürken her 500 metrede bir espresso içiyordum. Şimdi gidip orada bir espresso içmeye kalksam 5 euro, çarp 15'le, he? Şimdi bir espresso içmeye kalksan, 4 espresso içsen hayatın gitti."