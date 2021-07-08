Ağrı şikayetiyle gitti: Kadının kulak zarından kene çıktı

Erzincan'da yaşayan 40 yaşındaki bir kadın, kulak ağrısı şikayetiyle Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvurdu.

Burada yapılan tetkiklerde, kadının kulak zarına kene yapıştığı tespit edildi. Kulak burun boğaz doktoru Samet Ağcayazı'nın müdahalesiyle kene bulunduğu yerden çıkarıldı.

Dr. Ağcayazı, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın inek sağarken kulağına bir hayvanın kaçtığını hissettiğini ve 5 gün sonra da ağrı şikayetiyle acil servise müracaat ettiğini söyledi.

HAYAT Kulağından canlı kelebek çıktı

Vakanın çok sık rastlanan bir durum olmadığını ifade eden Ağcayazı, "Kulak zarına yapışmış keneyi gördük. Endoskopi kamera yardımıyla da keneyi çıkardık. İlk kez kulak zarına yapışmış bir kene gördük." diye konuştu.

REKLAM

Ağcayazı, kulak zarının yapı itibarıyla deri gibi mukavemetli olmadığı için keneyi kolay çıkardıklarını dile getirdi.

Dr. Samet Ağcayazı, bölgede kene vakasının yaygın olduğunu belirterek, kırsaldaki vatandaşların dikkat etmesini istedi.

FOTOĞRAF 8 Kırsal Poyraz Mahallesi’ndeki bahçesinde bulunan ağaca incir toplamak için çıkan Recep Korkmaz’ın kulağından pır pır sesleri gelmeye başladı. Kulağındaki ses nedeniyle geceyi uykusuz geçiren Korkmaz, soluğu ilçedeki özel bir hastanenin Kulak Burun Boğaz Polikliniğinde aldı. Operatör Doktor Muhammet Yeniay tarafından muayene edilen 66 yaşındaki çiftçi Recep Korkmaz’ın kulağında canlı bir sinek tespit edildi. Gittiği hastanede hayatının şokunu yaşayan Korkmaz’ın kulağına giren sinek, Op. Dr. Yeniay tarafından canlı bir şekilde çıkarıldı. “Kulağımda canlı bir sinek görünce şok oldum” <br> <br> İncir toplamak için evinin bahçesinde bulunan ağaca çıktığını belirten Korkmaz, “Saat 16.00 sıralarında incir toplamak için bahçemizde bulunan incir ağacına çıktım. İncir toplarken bir vızıltı sesi duydum ve elimi kulağıma götürdüm. Elime bir şey gelmeyince incir toplamaya devam ettim ve daha sonra eve gittim... Eve gittikten bire süre sonra kulağımın içinden garip sesler gelmeye başladı. Bu sesten dolayı sabaha kadar uyuyamadım. Sabah olunca mahalledeki bir akrabam ’Sen bir doktora git. Kulağının içine böcek veya başka bir şey girmiş olabilir. İhmal etme’ dedi. Hemen Salihli’ye gelerek özel bir hastanede Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Muhammet Yeniay’dan randevu aldım... Doktorun yanına girdim ve muayene oldum. Muayene esnasında karşımdaki ekrandan kulağımın içinde canlı bir sinek olduğunu gördüm ve adeta şok geçirdim. Doktorum büyükçe bir sineği kulağımın içinden çıkarttı. Allah’a şükür sinek çıkınca rahatladım” diye konuştu. “İlk kez canlı bir sineği kulaktan çıkardım” <br> <br> Korkmaz’ın kulağındaki sineği canlı bir şekilde çıkaran Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Muhammet Yeniay ise “Recep Korkmaz adlı hastamız muayene olmaya geldiğinde sol kulağından pır pır şeklinde bir ses geldiğini söyledi. Bunun üzerinde hastamızın kulağında yabancı bir cisim olduğundan şüphelendik ve hemen gerekli muayenesini yaptık.. Kulak içine kamera ile girdiğimizde sineği fark ettik ve kulağındaki sineği çıkarttık. Şu anda kulak zarı gayet güzel. İşitmesi ile ilgili de herhangi bir sorunu yok. Daha öncede buna benzer vakalarla karşılaşmıştım. Ancak ilk kez kulak içinde bir canlı sinekle karşılaştık şeklinde konuştu. Kulağından canlı sinek çıktı Doktora gidince hayatının şokunu yaşadı: Kulağından canlı sinek çıktı Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı kırsal Poyraz Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan 66 yaşındaki Recep Korkmaz'ın incir toplarken kulağına giren sinek, ilçedeki özel bir hastanede bir gün sonra canlı olarak çıkarıldı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



