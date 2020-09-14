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ERZİNCAN

Erzincan OSB'deki fabrika yangınında tonlarca kereste kül oldu

Erzincan OSB'deki fabrika yangınında tonlarca kereste kül oldu

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çıkan yangında, tonlarca kereste yandı. Tonlarca kerestenin kül olduğu yangın sırasında çevrede bulunan vatandaşlar da traktörlerle yanmayan keresteleri bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

Haber Merkezi DHA
Yangında tonlarca kereste kül oldu.
Yangında tonlarca kereste kül oldu.

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde saat 16.00 sıralarında bir kereste fabrikasında yangın çıktı. Kereste ve pelet üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kısa sürede büyüyen alevler, fabrika dışında depolanan kerestlere de sıçradı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri yoğun çalışmayla fabrika ve kerestelere sıçrayan yangını söndürdü. Tonlarca kerestenin kül olduğu yangın sırasında çevrede bulunan vatandaşlar da traktörlerle yanmayan keresteleri bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

İHA
Traktörlerle yanmayan keresteler bölgeden uzaklaştırıldı.

Vali Yılmaz olay yerinde bilgi aldı

Vali Yardımcısı Enver Yılmaz olay yerine gelerek bilgi aldı. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında sağlık ekipleri de tedbir amaçlı bölgede bekledi. Fabrikada büyük hasara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ordulu temizlik işçilerinin çevreye bırakılan çöplere tepkisi Karadeniz şivesiyle oldu: Atma daa!
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Ordu'nun Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Saraycık Mahallesi'nde mevsimlik tarım işçileri ile piknikçilerin geride bıraktığı çöpleri topladı.
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İki günde yaklaşık 200 poşet çöp toplayan işçiler, bu poşetlerin bir kısmını Karadeniz şivesiyle Atma Daa! yazısı oluşacak şekilde dizdi.
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İşçiler, esprili dille doğaya atılan çöplere tepki gösterirken çevre temizliğine de dikkati çekti. Temizlik görevlisi Turgay Özyurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, her vatandaşın çevre temizliği konusunda daha titiz ve duyarlı olması gerektiğini söyledi. Herkesin yaşadığı çevreye sahip çıkması gerektiğine dikkati çeken Özyurt, Bu ağaçlar, bu yeşillik, bu dereler hepimizin. Bu çevrede iki günde 200 torba çöp topladık. Herkesin temizlik kurallarına uygun davranmasını istiyoruz. İnsanlar çöpünü poşetleyip en yakın çöp kovasına atsın. Bu doğa harikası yerleri temiz bırakmalarını istiyoruz. dedi.
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Özyurt, doğayı kirletmenin sağlığı tehlikeye atmak anlamına da geldiğini belirterek, İnsanlarımız piknik yaptıktan sonra çevresini çok pis bırakıyor ama aynı yere tekrar piknik için geldiklerinde pis görünce rahatsız oluyorlar. ifadesini kullandı.
Ordulu temizlik işçilerinin çevreye bırakılan çöplere tepkisi Karadeniz şivesiyle oldu: Atma daa!
Ordu'nun Fatsa ilçesinde temizlik işçileri, çevreyi kirletenlere, çöp poşetleriyle yazdıkları "Atma Daa!" uyarısıyla esprili dille tepki gösterdi.


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