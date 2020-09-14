Erzincan OSB'deki fabrika yangınında tonlarca kereste kül oldu

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde saat 16.00 sıralarında bir kereste fabrikasında yangın çıktı. Kereste ve pelet üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kısa sürede büyüyen alevler, fabrika dışında depolanan kerestlere de sıçradı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri yoğun çalışmayla fabrika ve kerestelere sıçrayan yangını söndürdü. Tonlarca kerestenin kül olduğu yangın sırasında çevrede bulunan vatandaşlar da traktörlerle yanmayan keresteleri bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

İHA Traktörlerle yanmayan keresteler bölgeden uzaklaştırıldı.

Vali Yılmaz olay yerinde bilgi aldı

Vali Yardımcısı Enver Yılmaz olay yerine gelerek bilgi aldı. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında sağlık ekipleri de tedbir amaçlı bölgede bekledi. Fabrikada büyük hasara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

