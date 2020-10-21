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ERZİNCAN

Erzincan’a mevsimin ilk karı yağdı

Sonbaharın hızla etkisini göstermesiyle birlikte yurdun büyük bir bölümü yağışlı havanın etkisi altına girerken sıcaklıklar da düşmeye başladı. Öyle ki sıcaklıkların eksili değerlere düştüğü Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde dağların zirvesine kar yağdı.

Haber Merkezi İHA
Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde dağların zirvesine kar yağdı.
Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde dağların zirvesine kar yağdı.

Sağanak yağışın etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesinde Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde dağların zirvesine kar yağdı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu, olarak geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

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YÜKSEK KESİMLERE KAR YAĞDI

Bölgede dün öğle saatlerinden sonra sağanak yağış etkili olurken yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Erzincan’ın Çayırlı ilçesine bağlı Yaylakent köyünün bulunduğu dağların zirve noktaları kardan beyaza büründü.

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde dağların zirvesine kar yağdı.

EKSİ 7 DERECE

Geceleri hava sıcaklığı sıfırın altına düşerken en düşük hava sıcaklığı Ardahan’ın Göle ilçesinde eksi 7 derece olarak kaydedildi.

Bugün gün içerisinde beklenilen en yüksek hava sıcaklıkları; Erzurum ve Kars’ta 16, Ağrı’da 20, Ardahan’da 15, Erzincan ve Iğdır’da 21 derece olması öngörülüyor.

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