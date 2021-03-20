Gündem Erzincanda 15 ile 43 şiddetinde değişen 13 deprem meydana geldi
ERZİNCAN

Erzincan’da 1.5 ile 4.3 şiddetinde değişen 13 deprem meydana geldi

Erzincan’da 1.5 ile 4.3 şiddetinde değişen 13 deprem meydana geldi

Erzincan’da bugün 1.5 ile 4.3 şiddetinde değişen 13 ayrı deprem meydana geldi.

Haber Merkezi İHA
Erzincan
Erzincan

Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Erzincan’ın Kemah ilçesi Koçyatağı köyü civarında bugün saat 08.51’de yerin 15.25 kilometre derinliğinde 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem Erzincan kent merkezinde de hissedildi.

Konuya ilişkin Erzincan Valiliğinden şu açıklama yapıldı:

  • “20 Mart 2021 tarihinde saat 08.51 sıralarında merkez üssü ilimiz Kemah ilçesi olan 4.3 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem kaynaklı bölgedeki sarsıntının ardından yapılan incelemelerde, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da şu ana kadar ilgili kurumlarımıza iletilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır"

Öte yandan Erzincan’da bugün 08.02 ile 09.44 saatleri arasında 1.5 ile 4.3 şiddetinde değişen toplamda 13 ayrı deprem kaydedildi.

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