Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.37'de Otlukbeli ilçesinde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.37'de Otlukbeli ilçesinde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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