Gündem Sobadan sızan karbonmonoksit gazı faciaya yol açıyordu Beş kişi hastaneye kaldırıldı
ERZİNCAN

Sobadan sızan karbonmonoksit gazı faciaya yol açıyordu: Beş kişi hastaneye kaldırıldı

Erzincan’da 5 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Zehirlendikleri sabaha doğru anlaşılan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Haber Merkezi İHA
Erzincan’da 5 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi
Erzincan’da 5 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi

Erzincan’ın Çağlayan Beldesine bağlı Mertekli Mahallesinde ikamet eden İbrahim Tan ve ailesi, evlerinde yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

5 kişilik aile zehirlendiklerini sabaha karşı fark ederek durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tan ailesi, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 5 kişilik ailenin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan yoğun kar yağışının beklendiği Erzincan çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm), yükseklerinde yoğun (20 cm üzeri) sobadan sızan karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyarıda bulunuldu.

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