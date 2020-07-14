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ERZİNCAN

Erzincan'da dereden taşan sel suları mahallenin ortasından geçti - Erzincan haberleri

Erzincan'da dereden taşan sel suları mahallenin ortasından geçti

Erzincan’da sağanak yağış sele dönüştü. Derenin taşması sonucu merkeze bağlı Yaylabaşı Mahallesi’nin ortasından geçen sel suları büyük zarara yol açtı. Çok sayıda ev ve meyve bahçesi sel sularının getirdiği çamur ve balçıkla kaplandı.

Haber Merkezi İHA
Ergan Dağı eteklerinden kopan sel, Yaylabaşı Mahallesi’nin tam ortasından geçti.
Ergan Dağı eteklerinden kopan sel, Yaylabaşı Mahallesi’nin tam ortasından geçti.

Erzincan’da birkaç gündür aralıklı devam eden sağanak yağışlar birçok köy ve mahallede sele neden oluyor. Yaklaşık 20 dakika yağan sağanağın ardından merkeze bağlı Yaylabaşı Mahallesinde sel afeti yaşandı. Ergan Dağı eteklerinden kopan sel, Yaylabaşı Mahallesi’nin tam ortasından geçti.

İHA
Erzincan’da birkaç gündür aralıklı devam eden sağanak yağışlar birçok köy ve mahallede sele neden oluyor.

Bir anda mahallenin ortasındaki yoldan geçen sel, korkuya neden oldu. Büyükçe kayaları sürükleyen sel suları nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Çok sayıda ev ve meyve bahçeleri, ekili araziler sel sularının taşıdığı çamur ve balçıkla kaplandı. Bazı yapıların da duvarları yıkıldı, araçlar zarar gördü.

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İHA
Ergan Dağı eteklerinden kopan sel, Yaylabaşı Mahallesi’nin tam ortasından geçti.

Sel afetinin mahallede büyük zarara yol açtığını ifade eden bir vatandaş, “Bir anda sel geldi. Bir otomobil dereye uçmuş. Otomobilin derenin önünü tıkaması sebebiyle sel suları mahalleye doğru taştı. Araçta şükür kimse yokmuş, can kaybı olmadı. Sel ev ve meyve bahçelerimize çok zarar verdi” dedi.

İHA
Erzincan’da birkaç gündür aralıklı devam eden sağanak yağışlar birçok köy ve mahallede sele neden oluyor.

Öte yandan yaşanan sel afetinin ardından Erzincan Belediyesi ve DSİ 82. Şube Müdürlüğü ekipleri dere yatağında ve taşkın oluşan alanlarda temizlik çalışması başlattı.

Vali Mehmet Makas ve Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun’un Yaylabaşı Mahallesi’ne giderek incelemelerde bulundukları belirtildi.

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