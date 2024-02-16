Erzincan'da maden sahasındaki toprak kayması! Soruşturmada yeni gelişme: Altı şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen heyelan nedeniyle toprak altında kalan dokuz işçiyi arama çalışmaları, dördüncü gününde de devam ediyor.

Tüm Türkiye bölgeden gelecek müjdeli bir habere kilitlenirken, toprak kaymasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen sekiz şüpheliden altısı tutuklama talebi, iki şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Tutuklama talep edilenler arasında madeni işleten şirketin Kanadalı yöneticisinin yer aldığı da belirtildi.