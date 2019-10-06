Gündem Erzincanda polis aracıyla taksi çarpıştı Kazada 2si polis kişi 3 yaralandı
ERZİNCAN

Erzincan'da polis aracıyla taksi çarpıştı: 3 yaralı

Erzincan'da polis aracıyla taksi çarpıştı: Kazada 2'si polis kişi 3 yaralandı

Erzincan'da polis aracıyla ticari taksi çarpıştı. Kazada ikisi polis 3 kişi, sıkıştıkları araçlardan AFAD ekibi tarafından çıkarıldı.

Haber Merkezi AA
Araçlarda sıkışan polis memurları ve taksi şoförü Özdaş, AFAD görevlilerinin yaklaşık 30 dakika süren çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
Araçlarda sıkışan polis memurları ve taksi şoförü Özdaş, AFAD görevlilerinin yaklaşık 30 dakika süren çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Erzurum-Erzincan kara yolunda seyir halindeki İl Emniyet Müdürlüğüne ait 24 AAH 347 sivil plakalı kamyonet, Yeni Sanayi Kavşağı'nda Süleyman Özdaş'ın kullandığı 24 T 0007 plakalı taksiyle çarpıştı.

Araçlarda sıkışan polis memurları ve taksi şoförü Özdaş, AFAD görevlilerinin yaklaşık 30 dakika süren çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan polis memurları ve taksi şoförü Özdaş, AFAD görevlilerinin yaklaşık 30 dakika süren çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

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Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerinin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan Erzincan-Erzurum kara yolu, araçların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Kaza nedeniyle kapanan Erzincan-Erzurum kara yolu, araçların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

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