Erzincan'da yıldırım düşmesi sonucu 2 askerimiz yaralandı

Erzincan kırsalında arama tarama faaliyetinde bulunan askerlerin bulunduğu bölgeye yıldırım düşmesi sonucu 2 uzman çavuş hafif yaralandı.
Kemah ilçesi kırsalında arama tarama faaliyetleri yürüten Alp Karakolu'na bağlı askerlerin yakınına yıldırım düştü. Hafif yaralanan 2 uzman çavuş, 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi
Tedavi altına alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.