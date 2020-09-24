Erzincanlı vatandaş kendisine saldıran engerek yılanını boğazından yakalayıp poz verdi

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde avaz mevkiinde bahçesinde çuvallara saman doldururken samanların arasında gizlenen bölgenin en zehirli yılanı olarak bilinen koca engerek (macrovipera lebetina) yılanı Şaban Şahin, isimli vatandaşa saldırdı. Şahin, ani bir refleksle yılanı boğazından yakalayarak ısırmasını engelledi.

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"Bir anda boğazından yakaladım"

Şaban Şahin, "Öğle saatlerinde saman doldurmak üzere bahçeye gittim. Samanı çuvallara doldururken aniden karşıma çıktı. Bana saldırmaya çalıştı. Ama yavaş hareket ediyordu. Bana zarar veremeden bir anda boğazından yakaladım. Bu yılan türü bölgemizde görünüyor, genelde hareketlerinin yavaş ve saldırgan bir tür olduğunu biliyorum" diye konuştu.

OYNAT 00:28 Yılan adama zıplaya zıplaya saldırdı! Evinin garaj kapısını açmak isteyen adam büyük şok yaşadı. Yılan, adamın üzerine zıplaya zıplaya geldi. Yılanı son anda farkeden adam, kendini son anda kurtardı. Yılan ise kaçarak gözlerden kayboldu.



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Yaklaşık 180 cm uzunluğundaki yılan ile fotoğraf çekilen Şaban Şahin, daha sonra tarlasından uzak bir bölgede doğaya bıraktı.

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“55 yılan türünün en zehirlisi”

Ülkemizde varlığı bilinen 55 yılan türünün en zehirlisi olan

koca engerek yılanı, ısırdığı kişinin 1-5 dakika arasında ölümüne neden olabiliyor.