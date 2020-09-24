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Gündem Erzincanlı vatandaş kendisine saldıran engerek yılanını boğazından yakalayıp poz verdi
ERZİNCAN

Erzincanlı vatandaş kendisine saldıran engerek yılanını boğazından yakalayıp poz verdi

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Şaban Şahin isimli vatandaş, bahçede çuvallara saman doldururken kendisine saldıran bölgenin en zehirli yılanı olarak bilinen koca engerek yılanını boğazından yakaladı. Yaklaşık 180 cm uzunluğundaki dev yılanla fotoğraf çekilen Şahin, daha sonra sürüngeni tarlasından uzak bir bölgede doğaya bıraktı. Türkiye'deki 55 yılan türünün en zehirlisi olan engerek yılanı, ısırdığı kişinin 1-5 dakika arasında ölümüne neden olabiliyor.

Haber Merkezi İHA
Erzincanlı vatandaş yakaladığı yılanla böyle poz verdi.
Erzincanlı vatandaş yakaladığı yılanla böyle poz verdi.

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde avaz mevkiinde bahçesinde çuvallara saman doldururken samanların arasında gizlenen bölgenin en zehirli yılanı olarak bilinen koca engerek (macrovipera lebetina) yılanı Şaban Şahin, isimli vatandaşa saldırdı. Şahin, ani bir refleksle yılanı boğazından yakalayarak ısırmasını engelledi.

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"Bir anda boğazından yakaladım"

Şaban Şahin, "Öğle saatlerinde saman doldurmak üzere bahçeye gittim. Samanı çuvallara doldururken aniden karşıma çıktı. Bana saldırmaya çalıştı. Ama yavaş hareket ediyordu. Bana zarar veremeden bir anda boğazından yakaladım. Bu yılan türü bölgemizde görünüyor, genelde hareketlerinin yavaş ve saldırgan bir tür olduğunu biliyorum" diye konuştu.

Yılan adama zıplaya zıplaya saldırdı!
OYNAT 00:28
Yılan adama zıplaya zıplaya saldırdı!
Evinin garaj kapısını açmak isteyen adam büyük şok yaşadı. Yılan, adamın üzerine zıplaya zıplaya geldi. Yılanı son anda farkeden adam, kendini son anda kurtardı. Yılan ise kaçarak gözlerden kayboldu.


  • Yaklaşık 180 cm uzunluğundaki yılan ile fotoğraf çekilen Şaban Şahin, daha sonra tarlasından uzak bir bölgede doğaya bıraktı.

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“55 yılan türünün en zehirlisi”

Ülkemizde varlığı bilinen 55 yılan türünün en zehirlisi olan

koca engerek yılanı, ısırdığı kişinin 1-5 dakika arasında ölümüne neden olabiliyor.

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