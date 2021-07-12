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ERZURUM

Kan deposu gibi: 50 kez bağışta bulundu

Erzurum'da yaşayan Sinan Cömert (46) bugüne kadar 50 ünite kan verdi. Arkadaşları Cömerte 'kan deposu' lakabını taktı.

Haber Merkezi DHA
Erzurum haber... Kan deposu gibi: 50 kez bağışta bulundu
Sinan Cömert, "Yaklaşık 20 yıldır kan veriyorum. Çok güzel bir duygu. Herkese tavsiye ederim." diye rek herkesi kan vermeye çağırdı.

Kızılay tarafından altın madalyayla ödüllendirilen, arkadaşlarının 'kan deposu' diye adlandırdığı Cömert, "Her üç ayda bir mutlaka kan bağışında bulunurum. 35'ini Kızılay'a, 15 ünite de acil hasta olması nedeniyle hastanede bağışta bulundum. Hedefim, yaşarsam son kan bağışı yapılan 60 yaşına kadar bu görevi yerine getireceğim" dedi.

Cömert, altın madalyayla ödüllendirildi. Cömert'in altın madalyasını ise 16 kez bağışta bulunan İl SGK Müdürü Nizamettin Durmuş verdi.
DHA
Cömert, altın madalyayla ödüllendirildi. Cömert'in altın madalyasını ise 16 kez bağışta bulunan İl SGK Müdürü Nizamettin Durmuş verdi.

Merkez Yakutiye ilçesindeki SGK hizmet binasında Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına katılan Sinan Cömert, 35'inci bağışında bulundu. Cömert, altın madalyayla ödüllendirildi. Cömert'in altın madalyasını ise 16 kez bağışta bulunan İl SGK Müdürü Nizamettin Durmuş verdi.

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"20 YILDIR KAN VERYORUM"

Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyalarına 35 kez kan bağışı yapan ve arkadaşlarının 'kan deposu' dediği Sinan Cömert ise şunları söyledi:
"Kızılay'da kayıtlı kan sayısı 35. Hastanelerde de 15 ünite kan verdim. Ama hastanelerdeki bağışlar kayıtlara girmiyor. Yaklaşık 20 yıldır kan veriyorum. Çok güzel bir duygu. Herkese tavsiye ederim. Kan veren arkadaşlar çok büyük sevaba giriyor. Bu yüzden insanları teşvik etmek gerekiyor. Eskiden kan bulunmazdı. Tedarikini sağlamak için çok sıkıntı çekilirdi. Bana hiç kan lazım olmadı. Buna rağmen bağışta bulunmaya devam ediyorum. 60 yaşa kadar kan verilebiliyormuş. Allah ömür verirse ben de bu yaşa kadar kan vereceğim."

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