Gündem Palandökende telesiyejde mahsur kalan 17 kişi kurtarıldı
ERZURUM

Palandöken’de telesiyejde mahsur kalan 17 kişi kurtarıldı

Erzurum’da Palandöken Kayak Merkezinde arızalanan telesiyejlerde mahsur kalan 17 kişi Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerince kurtarıldı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerince kurtarılan 17 kişinin kurtarılma anı kameraya yansıdı.

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Haber Merkezi AA
Erzurum haber... Palandöken’de telesiyejde mahsur kalan 17 kişi kurtarıldı
Bozulan telesiyejde mahsur kalanlar JAK timleri tarafından kurtarıldı

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde arızalanan telesiyej hattında mahsur kalan ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerince kurtarılan 17 kişinin kurtarılma anı kameraya yansıdı.

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otele ait kayak pistindeki telesiyej hattı önceki gün mekanik olarak arızalanıp yeniden çalıştırılamayınca hattaki 8 telesiyejde bulunan 17 kişi mahsur kaldı.

JAK TİMLERİ KURTARDI

Bu kişilerin kurtarılması için bölgeye otelin görevlilerinin yanı sıra bu tür olaylara müdahale etmek için kayak merkezinde hazır bekletilen JAK timleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen JAK timleri, telesiyejlerde mahsur kalanları halat yardımıyla aşağı indirip kurtardı.

Mahsur kalanların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Jandarma Genel Komutanlığı mahsur kalanların JAK timlerince kurtarılmasına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Palandöken Kayak Merkezi beyaza büründü
GÜNDEM
Palandöken Kayak Merkezi beyaza büründü

Palandöken'de hafta sonu yoğunluğu: Kayakseverderle doldu taştı
FOTOĞRAF 9
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Havalimanına 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklıkta bulunması dolayısıyla misafirlerine kolay ulaşım imkanı sunan kayak merkezinde yoğunluk oluştu.<br><br>
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Hafta sonu tatilini Palandöken'de geçirmek isteyen aileler çocuklarıyla kızağa bindi. Yerli ve yabancı turistler, kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkardı.<br><br>
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Arkadaşlarıyla snowboard yapmaya gelen Ömer Faruk Uludağ, kayak merkezinde güzel vakit geçirdiklerini söyledi.
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Hafta sonlarını genellikle kayak yaparak değerlendirdiklerini belirten Uludağ, \"Snowboard yapmaya geçen yıl başladım ama bu heves bende futboldan ileriye gitti. Hafta sonları genelde tam gün kayak yapıyoruz. Hafta içinde de arkadaşlarla gece kayağı yapıyoruz. Çok zevkli bir spor.\" dedi.
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Palandöken'de hafta sonu yoğunluğu: Kayakseverderle doldu taştı
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken Kayak Merkezi, hafta sonunda çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.
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