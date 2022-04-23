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Gündem Erzurumda 6 kattan düşen çocuğu "kahraman baba" hayatta tuttu
ERZURUM

Erzurum'da 6. kattan düşen çocuğu "kahraman baba" hayatta tuttu

Erzurum'da 6'ncı katın balkonundan aşağıya düşen 5 yaşındaki Azra Alpsoy’u gören Ahmet Ceylan, küçük kızı yakalamaya çalıştı. Ceylan’ın ellerinin arasından geçip dizine çarpan Alpsoy, yaralandı. Ceylan'ın da sağ diz çapraz bağları koptu. Belinde ve ayağında kırık, başında ise ödem oluşan küçük çocuk kahraman vatandaş sayesinde hayatta kaldı. Küçük kızın hayatını kurtaran Ceylan, "Önemli olan kızımızın hayatta kalması. Çabamız küçük kızın kurtulmasına vesile olduysa ve hayatta kalacaksa ne mutlu bize" dedi.

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Haber Merkezi AA
Erzurum haberleri: 6ncı kattan düşen çocuğu kahraman baba hayatta tuttu
Küçük kızın hayatını kurtaran Ceylan'ın sağ diz çapraz bağları koptu.

Erzurum'da kentte bir şirkette satış temsilciliği yapan Ceylan, akşam saatlerinde iş yerinin karşısındaki Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Korgeneral Zekai Aksakallı Caddesi Mircan Evler C Blok önündeki kalabalığı fark etti. Binanın 6. katındaki balkondan sarkan küçük kız çocuğunu gören Ceylan, elindeki eşyayı bırakıp hemen binanın önüne koştu.

MİNİK KIZ HAYATTA KALDI

Tam o sırada yere düşen minik Alpsoy'u ani hamleyle tutmaya çalıştı. Alpsoy'un başının yere isabet etmesini engelleyen ve bu müdahale sırasında ayağı kırılan "kahraman baba", bu hamlesiyle minik çocuğun hayatta kalmasını sağladı.

Altıncı kattan düşen çocuğun hayatını bacağıyla kurtardı: Çok hızlıydı bomba gibiydi resmen
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Altıncı kattan düşen çocuğun hayatını bacağıyla kurtardı: Çok hızlıydı bomba gibiydi resmen
Erzurum'da Ahmet Ceylan, çalıştığı iş yerinin karşısında bulunan apartmanın 6'ncı katındaki evin balkonunda asılı gördüğü 5 yaşındaki Azra Alpsoy'u düşerken yakalamaya çalıştı.

Ceylan'ın ellerinin arasından geçip dizine çarpan Alpsoy, yaralandı. Ceylan'ın da sağ diz çapraz bağları koptu.


'GÖRDÜĞÜM AN KOŞMAYA BAŞLADIM'

Ahmet Ceylan, iş yerinin karşısında bulunan binanın 6. katındaki balkondan bir çocuğun sarktığını gördüğünü söyledi. Daha sonra hemen binaya doğru koştuğunu anlatan Ceylan, "Balkondaki asılı çocuk 'anne anne' diye bağırınca hemen elimdekileri bırakıp binaya doğru fırladım, o anda çocuk tek elini bırakmıştı. Sonra bahçe duvarında atlayıp çocuğu tutmaya çalıştım. Aşağıya düşerken o ağırlıkla tamamen tutamadım ama ayağımla kafasının yere isabet etmemesini sağladım. Çünkü kafasında kan filan yoktu." dedi.

  • Ceylan, Alpsoy'un ailesiyle hastanede görüştüğünü belirterek kalçası ve ayağında kırıklar oluşan küçük kızın hastanede şimdilik uyutulduğunu aktardı.

"ALLAH'IN İZNİYLE KIZIMIZ YAŞAYACAK"

Alpsoy'un yaşayacağına inandığını dile getiren Ceylan, şöyle konuştu: "Elimizden geleni yaptık, Allah izniyle kızımız yaşayacak. Kollarımı açıp kızı tutmaya çalıştım ama çok hızlı ve şiddetli üstten aşağıya doğru geliyordu. Kollarım boşa çıkınca ayağımla tutmaya çalıştım, kafasını beton zemine değmekten kurtarmak istedim. Kafasını yere vurmadı ama belden aşağısını vurdu. Ayağımın üstüne de düşünce dizimde kırıklar oluştu. Olay anında yaklaşık 20-30 kişi vardı. Sanki Allah bana 'Oraya koş' dedi, ben de koştum ve kurtardım. Önemli olan kızımızın hayatta kalması. Çabamız küçük kızın kurtulmasına vesile olduysa ve hayatta kalacaksa ne mutlu bize."

  • Mahalle sakinleri ise büyük fedakarlık yaparak küçük kızı kurtaran Ceylan'a teşekkür etti.
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