Bozulan araba camına bulduğu çözümü görenler inanamadı.

Erzurum’un Uzundere ilçesinde yaşayan Taner Sarı isimli vatandaş 1989 model aracının cam kolu kırılınca soğuk havada açık olan camını kapatamadı.

SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI OLDU

Bunun üzerine pense ile camını kapatmaya çalışan Sarı bunda çözüm bulamayınca aracında bulunan şarjlı matkap ile camı kapatmayı denedi. O anları cep telefonu ile kaydeden Sarı, sosyal medya hesaplarından bu anları paylaştı. Kısa sürede binlerce kişinin izlediği video görenleri gülümsetti.

TUHAF TAMİR



Bulduğu çözümü anlatan Taner Sarı, kış mevsiminde açık kalan camına acil bir çözüm ararken bu fikri bulduğunu ifade ederek, “Bu araç 1989 model dolayısıyla araçta parça kırılmaları yaşanabiliyor. Dün aracımın cam kolu kırıldı. Açık vaziyette kaldı. Kış mevsimini yaşıyoruz. Acilen çözüm üretmem gerekiyordu. Ben de öncelikle pense ile denedim. Uğraştım ama olmadı. Sonra şarjlı matkap fikri aklıma geldi ve denedim. Güzel bir çözüm oldu” dedi.

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FOTOĞRAF 15 Çıplak gözle görmenin imkansız olduğu, uzayda bulunan galaksiler, samanyolu, yıldızlar gibi gök cisimlerini özel teleskop yardımı ile görüntüleyen astrofotoğrafçı Mehmet Ergün, ortaya inanılmaz fotoğraflar çıkartıyor. İlk bakışta gerçek olduğuna inanamayacağınız sanki bilim kurgu filmlerinden bir sahne olduğunu düşündüğünüz uzayın fotoğrafları görenleri hayrete düşürüyor. Uzayda yaşanan nadir anlardan olan güneşin önünden geçen Uluslararası Uzay İstasyonunu yakalamak için aylarca hazırlık yaptı. O anları yakalamak için aylarca hazırlık ve teknik denemeler yapması gerekti. Çektiği fotoğraf NASA tarafından 3 mayıs 2021 tarihinde günün gök bilim görseli ödülünü aldı. Çektiği fotoğrafı en özel kılan detay ise Elon Musk'un SpaceX firmasının uzaya gönderdiği Crew Dragon kapsülünün o anda uzay istasyonuna bağlı olması. Uzay karanlık ve siyah değil<br><br>Uzay merakı doğduğu Niğde'de başlayan Ergün çocukluğunda uzaya bakıp gözlem yapıyordu. 6 yaşına geldiğinde ise babası ile birlikte Almanya'ya taşındı ve burada hayatına devam etti. İlk uzay fotoğrafını 2014 yılında ayın evrelerini görüntüleyerek başladı. Daha sonra özel teleskoplar ve fotoğraf makineleri kullanarak uzayın karanlık ve siyah olmadığını çektiği fotoğraflar ile göstermeye çalıştı.<br> \"Bir saniyelik çekim için 10 saat hazırlık yapıyorum\"<br><br>Niğde doğumlu astrofotoğrafçı Mehmet Ergün, \"6 yaşında Almanya'ya geldim, uzaya merakım Türkiye'de köyde başladı. Ender görülen gökyüzü etkinliklerini fotoğraflıyorum. Örneğin bir ay veya güneş tutulması, güneşin veya ayın önünden geçen uluslar arası uzay istasyonu, dünyaya yaklaşmakta olan bir kuyruklu yıldızda olabilir. Çekim için çok özel teleskoplar kullanıyorum, çektiğim görüntüler sadece belirli dalga boylarında kameranın sensörü kayıt edilebiliyor. Özel geçişlerin ne zaman olacağını belirli aplikasyonlar sayesinde saniyesine kadar öğrenebiliyorum. 1 saniyelik çekim için 10 saat boyunca hazırlık yapmam gerekiyor\" dedi. \"Güneşin önündeki Uluslararası Uzay İstasyonu ile ödül aldım\"<br><br>Uzay fotoğrafları ile NASA tarafından ödüle layık görülen Ergün, \"Çektiğim en özel fotoğrafta SpaceX şirketinin Crew Dragon kapsülü yer almaktadır. Çektiğim fotoğraf NASA tarafından 4 Mayıs 2021 tarihinde APOD (Astronomy Picture of the Day) Günün gökbilim görseli seçildi. Dünyada bir çok uzay insanları bu görselleri takip eder. Çoğunlukla NASA'nın uzay görevleri sırasında çektiği fotoğraflar burada yayınlanır. Nadiren amatör astrofotoğrafçılar bu ödülle layık görülür. Bir astrofotoğrafçının alabileceği en üst ödül budur. Güneşin önünden geçen Uluslararası Uzay İstasyonu fotoğrafım ile bu ödüle layık görüldüm. İnsanlara görünmeyeni görüntüleyip paylaşmak ve uzayın siyah ve karanlık olmadığını göstermek istiyorum. Biz sadece geçmişin fotoğrafını çekebiliyoruz buda bir nevi zaman yolculuğu oluyor. Uzayı görüntülemek bana çok küçük olduğumuzu ve uzayda çok önemli olmadığımızı hissettiriyor\" diye konuştu. Uzayın nadir anlarını görüntüleyen Türk Uzayda yaşanan nadir anların fotoğraflarını çekmesi ile tanınan astrofotoğrafçı Mehmet Ergün, güneşin önünden geçen Uluslararası Uzay İstasyonunu SpaceX firmasının Crew Dragon kapsülüyle birlikte görüntüledi. Ergün'ün bu fotoğrafı NASA tarafından günün fotoğrafı ödülüne layık görüldü.

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FOTOĞRAF 5 Elazığ'da kar sebebi nedeniyle evinde mahsur kalan 88 yaşındaki Elif ninenin yardımına jandarma komando koştu. Elazığ'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Keban ilçesi Denizli köyünde kızı ile birlikte ikamet eden 88 yaşındaki Elif Edibe Yıldırım evinin ön kapı kısmında bulunan saç çatı çöktü. Kızı ile evde mahsur kaldığını ihbar edilmesi üzerine Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler seferber oldu Komandolar, karla kapalı olan evin kapısının önünü açarak saç çatıyı tamir etti. Elif nine komandolara teşekkür ederek dualarla uğurladı. Çatısı çöken evinde mahsur kalan 88 yaşındaki Elif ninenin yardımına jandarmalar koştu Elazığ'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle evinin ön kapı kısmında bulunan saç çatı çökmesi sebebiyle mahsur kalan 88 yaşındaki yaşlı kadın ve kızı jandarma komandolar tarafından kurtarıldı.

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