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ERZURUM

Erzurum’da şiddetli fırtına hayatı felç etti: Okulların çatıları kağıt gibi uçtu camlar parçalandı

Erzurum’da çıkan şiddetli fırtına hayatı felç etti. Okul çatıları uçarak bahçelere savrulurken, başka bir binanın uçan çatısı ise araçları ve evlerin pencerelerini parçaladı. Kentte yüksek kesimlerde etkili olan kar fırtınası şehir merkezinde ise şiddetli fırtına olarak devam etti.

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Haber Merkezi İHA
Erzurum haberleri: Erzurum’da şiddetli fırtına hayatı felç etti
Erzurum’da şiddetli fırtına hayatı felç etti.

Erzurum’da çıkan şiddetli fırtına hayatı felç etti. Okul çatıları uçarak bahçelere savrulurken, başka bir binanın uçan çatısı ise araçları ve evlerin pencerelerini parçaladı.
Erzurum’da sabah saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar fırtınası şehir merkezinde ise şiddetli fırtına olarak devam etti.

50 KİLOMETRE HIZ

Saatte 50 kilometre hıza ulaşan fırtınada Palandöken ilçesinde yer alan Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulunun çatısı savurularak okul bahçesine devrildi. O sırada öğrencilerin derste olması faciayı önledi.

EVLERİN CAMLARI PARAMPARÇA OLDU


Yakutiye ilçesine bağlı Recep Akdağ Caddesi’nde yer alan yapım aşamasındaki inşaatın çatısında bulunan saclar ise şiddetli rüzgarla birlikte önce karşıdaki binanın duvarlarına ve pencerelerine ardından park halindeki araçların üzerine düştü. Fırtınada evlerin camları paramparça olurken, araçlarda maddi hasar oluştu. İnşaat halindeki binanın hemen yanında bulunan Şair Nefi İlkokulu öğrencileri ise okul bahçesinde bu anları anbean izledi. Fırtınanın devam etmesi üzerine öğrenciler dersliklere alınırken, binanın çevresine itfaiye ve polis ekipleri tarafından şerit çekilerek girilmesine izin verilmedi.

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