Erzurum'da ilginç anlar: Köpekten kaçan cirit atları trafikte 25 kilometre koştu

Erzurum'da sokak köpeğinden korkup kaçan 3 cirit atı, trafikte 25 kilometre koştuktan sonra yakalandı. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.



Aziziye ilçesinde bulunan Dadaşkent Atlı Spor Kulübü sporcuları, atları havalandırmak için dışarı çıkardı. Bu sırada bir köpeğin kovalaması ile ürken 3 at, sporcuların elinde kurtulup, dörtnala koşmaya başladı. Aziziye'den Yakutiye ilçesindeki Terminal Caddesi'ne koşan atlar, daha sonra aynı ilçeye geri geldi. Araçlar ile hayvanları takip eden sahipleri, yaklaşık 25 kilometre koşan atları anayolda yakalamayı başardı. Herhangi bir can kaybının veya maddi hasarın oluşmaması sevindirirken, atların dörtnala koştuğu anlar cep telefonu kamerası ile de görüntülendi.

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'HEMEN HEMEN 25 KİLOMETRE KOŞTULAR'



Atlardan birini otomobilin bagajına oturtup, yularından tutarak çiftliğe götürün Kayahan Avcı "Atlarımızın karda yuvarlanmasını istedik. O sırada köpekler kovalayınca atlar, elimizden kaçtı. Dadaşkent'ten üniversiteye doğru gittiler. Biz de peşlerinden araçlarla gittik. Zorda olsa da yakalayıp, getirdik. Hemen hemen 25 kilometre koştular. Daha sonra 'atlar hamlamasın' diye ispirto ve kafirin ile atların bedeninin ovaladık" dedi.





'ATLARIN DURUMU İYİ'



Cirit takımından Burak Miroğlu ise bir sokak köpeğinin kovalaması ile atların kent merkezine doğru kaçtığını belirterek şunları söyledi: "Bildiğim kadarıyla herhangi bir zarar ziyan olmadı. Atların da durumu iyi. 25 kilometre kadar keyfi bir idman yapmış oldular. Büyük bir tehlike atlatıldı ama şükürler olsun kimseye bir şey olmadı."



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FOTOĞRAF 7 ABD'nin Texas eyaletinin Texarkana şehrinin resmi Facebook hesabında haftanın başında paylaşılan bir gönderi bir anda viral haline gelerek sosyal medyanın en çok konuşulan olaylarından biri oldu. Hesaptan yapılan paylaşımda Texarkana şehrinin bir 'hayvan yağmuruna' maruz kaldığı ve gökten Balık yağdığı yazılmıştı. Peki bu gerçekten mümkün mü? 'Hayvan yağmurları' çok nadir görülen bir doğal fenomen olarak adlandırılıyor. Yani olanaksız değil ve mümkün ama hayatlarımızda böyle şoke edici bir olayla karşılaşma ihtimalimiz de neredeyse yok denecek kadar az. Texarkana şehrinin resmi Facebook hesabından yapılan paylaşımda bir fotoğraf paylaşıldı ve şehir sakinleri 'hayvan yağmuru' konusunda uyarıldı. Paylaşımda \"2021 yılı tüm numaralarını yapmaya devam ediyor... Texarkana şehrinde Gökten Balık Yağdı ve hayır bu bir şaka değil.\" ifadeleri kullanıldı. Olayın gerçek olduğuna dair görgü tanıklarının paylaşımlarına da yer verilirken vatandaşlardan olayla ilgili fotoğrafları paylaşmaları istendi. Texarkana'da yaşayan James Audirsch, yerel basına yaptığı açıklamada bir araba galerisinde çalıştığını ve olay anında yıldırım düşmesine benzer bir ses duyarak dışarı çıktıklarını ve çok şiddetli yağmur yağarken gökyüzünden yere balıklar düştüğünü gördüklerini aktardı. Gökten yağan balıkların 10 ila 12 santimetre boyunda olduğu bildirildi. Bir diğer Texarkana sakini Tim Brigham da yaptığı açıklamada olaya çok şaşırdığını, şaşkınlığını bir nebze giderdikten sonra ise bir Kova alıp gökten düşen balıkları topladığını ve bunları daha sonra balık avlamak için yem olarak kullanacağını söyledi. 2017 yılında California eyaletinde de benzer bir durum yaşanmış, bir ilk okulun üzerine gökten yağmurla birlikte küçük balıklar yağmıştı.<br><br>Peki gökten balık ya da başka küçük hayvanlar nasıl yağıyor? bilim insanlarına göre bunun sebebi nadir görülen ve 'su hortumu' denen bir doğal olay. Su hortumu bir su kütlesi üzerinde meydana gelen yoğun bir sütunlu girdaptır ve gerçek bir hortuma benzer. Bazıları kümülüs kongestus bulutuna, bazıları kümülüs bulutuna ve bazıları kümülonimbus bulutuna bağlıdır. Zaman zaman küçük balıklar, yarasalar, kuşlar ve kurbağalar bu su hortumuna yakalanarak bulutlara kadar yükselir ve yağmur damlalarıyla birlikte yere düşerler. Gökten balık yağdı ABD'nin Texas eyaletinin Texarkana şehri çok nadir görülen bir hava olayı yaşadı. Şehirde yaşayanlar gökten balık yağdığını görünce adeta şaşkına döndü. BiP'te paylaş

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