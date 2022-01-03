Erzurum'da ilginç anlar: Köpekten kaçan cirit atları trafikte 25 kilometre koştu

Erzurum'da sokak köpeğinden korkup kaçan 3 cirit atı, trafikte 25 kilometre koştuktan sonra yakalandı. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Aziziye ilçesinde bulunan Dadaşkent Atlı Spor Kulübü sporcuları, atları havalandırmak için dışarı çıkardı. Bu sırada bir köpeğin kovalaması ile ürken 3 at, sporcuların elinde kurtulup, dörtnala koşmaya başladı. Aziziye'den Yakutiye ilçesindeki Terminal Caddesi'ne koşan atlar, daha sonra aynı ilçeye geri geldi. Araçlar ile hayvanları takip eden sahipleri, yaklaşık 25 kilometre koşan atları anayolda yakalamayı başardı. Herhangi bir can kaybının veya maddi hasarın oluşmaması sevindirirken, atların dörtnala koştuğu anlar cep telefonu kamerası ile de görüntülendi.
'HEMEN HEMEN 25 KİLOMETRE KOŞTULAR' Atlardan birini otomobilin bagajına oturtup, yularından tutarak çiftliğe götürün Kayahan Avcı "Atlarımızın karda yuvarlanmasını istedik. O sırada köpekler kovalayınca atlar, elimizden kaçtı. Dadaşkent'ten üniversiteye doğru gittiler. Biz de peşlerinden araçlarla gittik. Zorda olsa da yakalayıp, getirdik. Hemen hemen 25 kilometre koştular. Daha sonra 'atlar hamlamasın' diye ispirto ve kafirin ile atların bedeninin ovaladık" dedi.
'ATLARIN DURUMU İYİ' Cirit takımından Burak Miroğlu ise bir sokak köpeğinin kovalaması ile atların kent merkezine doğru kaçtığını belirterek şunları söyledi: "Bildiğim kadarıyla herhangi bir zarar ziyan olmadı. Atların da durumu iyi. 25 kilometre kadar keyfi bir idman yapmış oldular. Büyük bir tehlike atlatıldı ama şükürler olsun kimseye bir şey olmadı."
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ABD'nin Texas eyaletinin Texarkana şehrinin resmi Facebook hesabında haftanın başında paylaşılan bir gönderi bir anda viral haline gelerek sosyal medyanın en çok konuşulan olaylarından biri oldu.
Hesaptan yapılan paylaşımda Texarkana şehrinin bir 'hayvan yağmuruna' maruz kaldığı ve gökten Balık yağdığı yazılmıştı.
Peki bu gerçekten mümkün mü? 'Hayvan yağmurları' çok nadir görülen bir doğal fenomen olarak adlandırılıyor. Yani olanaksız değil ve mümkün ama hayatlarımızda böyle şoke edici bir olayla karşılaşma ihtimalimiz de neredeyse yok denecek kadar az.
Texarkana şehrinin resmi Facebook hesabından yapılan paylaşımda bir fotoğraf paylaşıldı ve şehir sakinleri 'hayvan yağmuru' konusunda uyarıldı. Paylaşımda \"2021 yılı tüm numaralarını yapmaya devam ediyor... Texarkana şehrinde Gökten Balık Yağdı ve hayır bu bir şaka değil.\" ifadeleri kullanıldı. Olayın gerçek olduğuna dair görgü tanıklarının paylaşımlarına da yer verilirken vatandaşlardan olayla ilgili fotoğrafları paylaşmaları istendi.
Texarkana'da yaşayan James Audirsch, yerel basına yaptığı açıklamada bir araba galerisinde çalıştığını ve olay anında yıldırım düşmesine benzer bir ses duyarak dışarı çıktıklarını ve çok şiddetli yağmur yağarken gökyüzünden yere balıklar düştüğünü gördüklerini aktardı.
Gökten yağan balıkların 10 ila 12 santimetre boyunda olduğu bildirildi. Bir diğer Texarkana sakini Tim Brigham da yaptığı açıklamada olaya çok şaşırdığını, şaşkınlığını bir nebze giderdikten sonra ise bir Kova alıp gökten düşen balıkları topladığını ve bunları daha sonra balık avlamak için yem olarak kullanacağını söyledi.
2017 yılında California eyaletinde de benzer bir durum yaşanmış, bir ilk okulun üzerine gökten yağmurla birlikte küçük balıklar yağmıştı.<br><br>Peki gökten balık ya da başka küçük hayvanlar nasıl yağıyor? bilim insanlarına göre bunun sebebi nadir görülen ve 'su hortumu' denen bir doğal olay. Su hortumu bir su kütlesi üzerinde meydana gelen yoğun bir sütunlu girdaptır ve gerçek bir hortuma benzer. Bazıları kümülüs kongestus bulutuna, bazıları kümülüs bulutuna ve bazıları kümülonimbus bulutuna bağlıdır. Zaman zaman küçük balıklar, yarasalar, kuşlar ve kurbağalar bu su hortumuna yakalanarak bulutlara kadar yükselir ve yağmur damlalarıyla birlikte yere düşerler.
Gökten balık yağdı
ABD'nin Texas eyaletinin Texarkana şehri çok nadir görülen bir hava olayı yaşadı. Şehirde yaşayanlar gökten balık yağdığını görünce adeta şaşkına döndü.
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Mehmet Sadık Kabaca (63), yaklaşık 20 yıldır gönüllü itfaiyecilik yapıyor. Bu sevda yolculuğuna ilk olarak oğlu Mustafa ile çıkan Kabaca, yıllar içinde birçok olaya müdahale etti.
2013 yılında oğlunu kaybeden Mehmet Sadık Kabaca, çevredekilerin 'Yalnız kaldın, bu işi yürütemezsin. Bırak bu işi, aracı da teslim et' söylemlerine aldırmadan gönüllü itfaiyeciliği bırakmadı. Oğlunun hatırasını yaşatmak için bu sevdaya daha da ağırlık veren Kabaca, gönüllü itfaiyeciliği, çok sevdiğini oğlundan bir miras olarak gördü.
3 çocuk babası Mehmet Sadık Kabaca, küçük iş makineleri sattığı dükkanında her gün itfaiye giysisi, telsizi ve yanı başında bulunan itfaiye aracı ile birçok yangına, trafik kazasına müdahale ediyor.
Kabaca'nın kızı Medine Üstün, damadı Kadri Üstün, torunu Ahmet Hakkı Kara, oğlu Yakup Kabaca, gelini Behice Kabaca da gönüllü itfaiyecilik yapıyor. Bu alanda kendini geliştiren Kadri Üstün ise gönüllü olarak başladığı yolculuğuna, 6 aydır itfaiye eri olarak devam ediyor.
İstasyondaki mesaisinin ardından evine dönen Üstün, Merhum Mustafa Kabaca Mollafenari Gönüllü İtfaiye Müfrezesinde de nöbet tutuyor. Öte yandan, aileye yakın dostları İlker Layık ve Kerem Akbay'da yardımcı oluyor. Gönüllü aile, bölgedeki yangın ve trafik kazası gibi olaylarda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kendisine tahsis edilen itfaiye aracıyla ilk müdahalede bulunuyor.<br>
6 aydır itfaiye eri olarak görev yaptığını söyleyen Kabaca'nın damadı Kadri Üstün (47), \"Bu meslek sevdası kayınbabam sayesinde başladı. Kayınbiraderim 29 yaşında vefat etti. Aslında bizi gönüllü itfaiyeciliğe kayınbiraderim Mustafa başlattı. O vefat ettikten sonra babam hepimize devam ettirtti. Bizde onun peşinden devam ediyoruz. 7 senedir bu işi yapıyorum\" dedi.
Kabaca'nın kızı Medine Üstün (35), babasının uzun yıllardır gönüllü itfaiyeci olduğunu belirterek, \"Biz de kendisine ufak tefek yangınlarda destek veriyorduk. Ama sonradan eğitim aldık, 7 yıldır profesyonel olarak ekiplere yardım etmeye çalışıyoruz\" diye konuştu.<br>
Ağabeyi Mustafa Kabaca'nın vefat etmeden önce aktif şekilde gönüllü itfaiyeci olduğunu, çok sayıda olaya müdahale ettiğini kaydeden Üstün, \"Ağabeyim vefat ettikten sonra babam bu mesleği sürdürmeye devam etti. Bizde eğitimlerimizi aldık ve onlara yardım etmeye başladık. Örneğin bazı olaylarda merkezden gelen araçlar buraya biraz geciktiğinden dolayı ihtiyaç oluştu. Bizde ailecek destek veriyoruz. Oğlum, eşim, babam hepimiz destek veriyoruz. Biz 7 kişiyiz, hepimiz eğitim aldık\" ifadelerini kullandı.<br>
Bazı vakalara kendi aracı ile giden Medine Üstün, \"Genelde vakalar evimdeyken denk geldiği için itfaiyeye yetişemiyorum ekipmanları giyip aracıma atlıyorum. Yangın nerdeyse o yangına dahil oluyorum\" dedi.<br>
Yaklaşık 20 yıldır gönüllü itfaiyecilik yapan Mehmet Sadık Kabaca ise \"Köyümüzde yangınlar meydana geliyordu. İtfaiye ekiplerinin de merkezden gelmesi zor oluyordu. Bizde, 'teşkilat kuralım' dedik. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de 17 Ağustos 1999 depreminden sonra gönüllü teşkilatını kurdu. Biz de müracaat ettik, sonrasında eğitim aldık. İtfaiye temel eğitimi aldıktan sonra araç tahsis edildi. O şekilde çalışmaya devam ediyoruz\" şeklinde konuştu.<br>
Kabaca, gönüllü itfaiyeciliğe vefat oğlu Mustafa ile başladığını belirterek, \"Oğlum Mustafa genç yaşta rahmetli oldu. O rahmetli olduktan sonra bana, 'Yalnız kaldın, bu işi yürütemezsin. Bırak bu işi, aracı teslim et' dediler. Biz de, 'Bayrak düştüğü yerden kalkar' dedik. Herkese, 'Oğlumun bıraktığı yerden devam edeceğim' dedim ve de devam ediyoruz. Onun hatırasını olarak bu mesleği sürdürüyorum\" dedi.<br>
Kazalara, yangınlara gönüllü olarak koşturduğunu anlatan Kabaca, sözlerini şöyle sürdürdü:<br>\"Büyükşehir Belediyesi de çok çalışmamıza istinaden 2016 yılında bize sıfır araç tahsis etti. Onunla kazalara, yangınlara, kurtarma olaylarına devamlı gidiyoruz. Bazen günde 3,4 vaka peş peşe oluyor. Bazen de 2 gün vaka olmadığı oluyor. Damadım, kızım oğlum, gelinim, torunum aktif olarak çalışıyoruz. Bir de gönüllü ekibim var. Yanımda çalışan işçiler de eğitim aldı. Onlar da yardımcı oluyor. Mesai saati gözetmiyoruz. Gece, gündüz telsizim hep açık. Telsizle ulaşamazlarsa telefonla ulaşıyorlar. Bölgeye hakimiz, orman yollarını, fabrika isimlerini biliyoruz. Kısa sürede olay yerine intikal ediyoruz. Olay büyükse takviye ekipler geliyor büyük değilse takviye ekipleri geri çıkarıyoruz. Gebze'nin bütün köylerine bakıyoruz. İstanbul bölgesinde de gerektiği zaman Tuzla'ya gidiyoruz. Darıca ve Dilovası'na da takviye gidiyoruz. Biz ortalama 70 kilometre alanda hizmet veriyoruz.\"
Bu ailedeki herkes ’yangın savar’
Kocaeli'de yaklaşık 20 yıldır gönüllü itfaiyecilik yapan 63 yaşındaki Mehmet Sadık Kabaca ve ailesinin hikayesi, dinleyenleri hem hüzünlendiriyor hem de gururlandırıyor. Gönüllü itfaiyeciliği, vefat eden oğlundan miras gören Kabaca, küçük iş makineleri sattığı dükkanında her gün itfaiye giysisi, telsizi ve yanı başında bulunan itfaiye aracı ile birçok olaya müdahale ediyor. Kabaca'nın kızı, oğlu, damadı, torunu ve gelini de gönüllü itfaiyecilik yapıyor.