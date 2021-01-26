Gündem Sıcaklık eksi 35e düştü araç içinde ayakları dondu
ERZURUM

Erzurum haberleri: Sıcaklık eksi 35'e düştü araç içinde ayakları dondu

Sıcaklık eksi 35'e düştü araç içinde ayakları dondu

Sibirya soğuklarının etkisini gösterdiği Erzurum'da bir kargo şirketinde şoförlük yapan Hanifi Olgun’un kamyon kullanırken ayakları dondu. Ağrı üzerinden Erzurum'a geldiğini ve bir ara kamyon içindeki sıcaklığın eksi 35 dereceye kadar düştüğünü söyleyen Olgun, "Kamyonun kaloriferi açıktı. Buna rağmen camlar bile buz tutmuştu. Eve geldiğimde kamyondan inemedim. Çocuklarımdan yardım istedim. Ayaklarımın donduğunu görünce beni hastaneye götürdüler" dedi.

Haber Merkezi DHA
Erzurumlu kamyon şoförünün araçtayken ayakları dondu.
Erzurumlu kamyon şoförünün araçtayken ayakları dondu.

Erzurum’da evli ve 6 çocuk babası Hanif Olgun çalıştığı kargo şirketine ait kamyonla Iğdır'a ilaç götürdü. Olgun, 21 Ocak’ta akşam saatlerinde dönüş için yola çıktığı sırada havanın çok soğuk olması nedeniyle kamyonun kaloriferlerini sonuna kadar açtı. Ancak kamyonun ön camı hariç tüm camları buz tuttu.

Erzurumlu kamyon şoförünün araçtayken ayakları dondu.

Soğukta donan içme sularına pürmüzlü çözüm
GÜNDEM
Soğukta donan içme sularına pürmüzlü çözüm

KAMYON İÇİNDEKİ SICAKLIK EKSİ 35'İ GÖSTERİYORDU

Doğubayazıt ve Ağrı üzerinden Erzurum'a geldiğini belirten Hanifi Olgun, "Kargoda kamyon şoförü olarak çalışıyorum. Iğdır'a ilaç götürdüm. Doğubayazıt ilçesi ve Ağrı üzerinden Erzurum'a gelirken hava çok soğuktu. Özellikle Ağrı Dağı eteklerinden geçerken kamyonun içindeki sıcaklık eksi 35'i gösteriyordu. Kaloriferi sonuna kadar açtım ama hiç fayda etmedi. Camlarda bir parmak kalınlığında buz vardı. Ayaklarımın üşüdüğünü hissettim ama bunun normal olduğunu sandım. Bir an evvel Erzurum'a gelmek için durmadım. Eve geldiğimde üşüyen ayaklarım nedeniyle kamyondan inemedim. Çocuklarımı telefonla arayıp yardım istedim. Beni kamyondan indirip, eve götürdüler. Eşime ayaklarımı hissetmediğimi söyledim. Botlarımı çıkardığımda patladığını gördüm. Hemen hastaneye geldik. Doktorlar ayaklarımın yandığını söyleyerek yanık merkezinde tedaviye aldılar. 20 senedir şoförüm. Çok soğuklar gördüm ama böyle bir şey ne yaşadım ne de duydum" diye konuştu.

Erzurumlu kamyon şoförünün araçtayken ayakları dondu.

İKİNCİ DERECE YANIK OLUŞTU

Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi doktorları, Hanifi Olgun'un soğukta uzun süre kalmasına bağlı olarak ayaklarında donma nedeniyle ikinci ve üçüncü derecede yanıklar oluştuğunu belirtti. Doktorlar, erken müdahale nedeniyle şimdilik medikal müdahalede bulundukları Olgun'a ileride cerrahi müdahale gerekebileceğini belirtti.

Çarşamba gününe dikkat: Soğuk hava dalgası ve kar yolda
HAYAT
Çarşamba gününe dikkat: Soğuk hava dalgası ve kar yolda
Abone Ol Google News
Döner skandalı

Döner skandalı

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntülerin ardından 100 kilo et imha edildi.
Beş ildeFETÖ operasyonu

Beş ilde
FETÖ operasyonu

​Çok sayıda şahıs gözaltına alındı.
Daha ölümcül olabilir

Daha ölümcül olabilir

​Birleşmiş Milletler aşıya eşit erişim konusunda uyardı.
Trump'a kötü haber

Trump'a kötü haber

​Senatoya bugün itibariyle resmen iletildi.
Yaşlı çift<br>sel sularına kapıldı

Yaşlı çift
sel sularına kapıldı

​30 yıllık hayat arkadaşını tüm mücadelesine rağmen kurtaramadı.

2020'nin<br>olayı Ayasofya

2020'nin
olayı Ayasofya

AK Parti'nin Telegram'da yaptığı anketten sonuç çıktı.​
Ne maske ne mesafe

Ne maske ne mesafe

​Uludağ'da tatilciler koronavirüsü unuttu.
CHP bir parti değil

CHP bir parti değil

​Ne politika geliştiriyor ne de proje üretiyorlar, görevleri terazilik.
Aşı savaşları

Aşı savaşları

​Salgına umut diye nitelenen aşılar, ilaç şirketlerinin elinde silaha dönüştü.
Rezil adamı <br>hala koruyorlar

Rezil adamı
hala koruyorlar

​Yine CHP yine tecavüz vakası.
İngiltere’den kaçış

İngiltere’den kaçış

Bir milyonu aşkın yabancı, ülkeden ayrıldı.
Fenerbahçe farklı kazandı

Fenerbahçe farklı kazandı

Kayserispor'u yenen Fenerbahçe zirve ile farkı ikiye indirdi.
Uyuşturucuya büyük darbe

Uyuşturucuya büyük darbe

​59 ilde 3 bin 831 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe eş başkanları <br>gözaltına alındı

İlçe eş başkanları
gözaltına alındı

HDP binasından PKK dokümanları çıkmıştı.
Ekonomide <br>keskin toparlanma

Ekonomide
keskin toparlanma

​IMF, Türkiye beklentisini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.