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Erzurum Palandöken'de çığ düştü: 1 kişi hayatını kaybetti

Erzurum Palandöken'de çığ düştü: 1 kişi hayatını kaybetti

10:5321/12/2024, Cumartesi
G: 21/12/2024, Cumartesi
DHA
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Ekipler, çığ altında kalan sporculara ulaşarak ilk müdahalede bulundu.
Ekipler, çığ altında kalan sporculara ulaşarak ilk müdahalede bulundu.

Erzurum Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı Sultan Seki'si bölgesine tırmanırken çığ düştü. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, '1 kişi hayatını kaybetti, 3 sporcumuz da hafif yaralandı'' ifadelerini kullandı.

Erzurum'da Palandöken Dağı'nda antrenman yapan sporcuların üzerine çığ düştü.


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Erzurum Palandöken'de çığ düştü: 1 kişi hayatını kaybetti
Gündem / Erzurum
21 Aralık, Cumartesi

Kayak pistlerinin olmadığı alan düştü

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı, Palandöken'de kayak pistlerinin olmadığı bir alana çığ düştüğünü söyledi.


Karslı, "Çığ altında insanların olduğu söylendi. Bölgede JAK ekiplerimiz var. Biz de yetiştik. Sporcular izinsiz olarak antrenmana çıkmış. Çok dik olan mevkide çığa kapılmışlar. 4 kişi kendi imkanları ve jandarma tarafından indirildi, sağ çıkarıldı. 1 kardeşimiz şu anda 2 metre çığ altından çıkarıldı. Muhtemelen boynunda ve belli bölgelerinde kırıklar var" dedi.



#Erzurum
#Palandöken Dağı
#Çığ

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