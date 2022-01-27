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ERZURUM

Erzurum'da çığ düştü: Kar altında kalan 2 kişinin cansız bedenini bulundu

Erzurum'un Horasan ilçesinin kırsal Kadıcelal Mahallesi'ne bağlı Çayanyurdu mezrasında çığ düştü. Arama çalışmaları sırasında kar altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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Haber Merkezi DHA
Erzurumda çığ düştü: Kar altında kalan 2 kişinin cansız bedenini bulundu
Erzurum'da çığ düştü.

Erzurum'un Horasan ilçesinin kırsal Kadıcelal Mahallesi'ne bağlı Çayanyurdu mezrasında çığ düştü. 2 kişi kar altında kalırken, bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Erzurum Valisi Memiş kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini duyurdu.

Kadıcelal Mahalle Muhtarı Mehmet Salih Demir, "Mezradaki depoya su az geliyormuş. Abdullah ve Cüneyt Aktaş, suyun kaynağında inceleme yapmak isterken üzerlerine çığ düşmüş. Son günlerde artan yağış sebebiyle mezraya giden yol kapalı. İş makineleriyle açılmak istense 5-6 saat sürer. Bölgeye ya helikopter ya da paletli kar üstü araçla ulaşım sağlanabilir" dedi.

İKİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Erzurum Valisi Okay Memiş, çığ altında kalan 2 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.

Dev kayalar yuvarlandı: İstanbul-Zonguldak yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
FOTOĞRAF 13
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Heyelan, saat 12.00 sıralarına Zonguldak-İstanbul yolunun Ilıksu mevkisinde meydana geldi.
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Kar yağışının etkili olduğu bölgede dik yamaçtan kopan kaya parçaları yolu düştü.
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Bu sırada yoldan geçen Karayolları'na ait kar küreme aracına da kayalar isabet etti, sürücü hafif yaralandı.
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Sürücü hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri yolu ulaşıma kapattı.
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Araçlar, Kozlu ilçesinden alternatif yollara gönderildi.
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Karayolları ekipleri, kayaları yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.
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Dev kayalar yuvarlandı: İstanbul-Zonguldak yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Zonguldak- İstanbul yolunda meydana gelen heyelanda dev kayalar yola düştü. Kayalar nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapatılırken, araçlar alternatif yollara yönlendirildi.
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Erzurumda çığ düştü

Kar altında kalan iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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