Erzurum'da çığ düştü: Kar altında kalan 2 kişinin cansız bedenini bulundu

Erzurum'un Horasan ilçesinin kırsal Kadıcelal Mahallesi'ne bağlı Çayanyurdu mezrasında çığ düştü. 2 kişi kar altında kalırken, bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

Erzurum Valisi Memiş kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini duyurdu.

Kadıcelal Mahalle Muhtarı Mehmet Salih Demir, "Mezradaki depoya su az geliyormuş. Abdullah ve Cüneyt Aktaş, suyun kaynağında inceleme yapmak isterken üzerlerine çığ düşmüş. Son günlerde artan yağış sebebiyle mezraya giden yol kapalı. İş makineleriyle açılmak istense 5-6 saat sürer. Bölgeye ya helikopter ya da paletli kar üstü araçla ulaşım sağlanabilir" dedi.

İKİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Erzurum Valisi Okay Memiş, çığ altında kalan 2 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.

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